Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dell renovou sua série Latitude de laptops profissionais para 2022, incluindo processadores Intel de 12ª geração e a conectividade mais recente na forma de 5G e Wi-Fi 6E .

A nova linha tem foco no trabalho híbrido e contará com processadores, especificações de câmera e microfones aprimorados para ajudar em um dia de trabalho cheio de reuniões do Zoom .

Para dar suporte a isso, o software Optimizer da Dell tem uma série de novos recursos centrados em privacidade e conveniência ao trabalhar fora do escritório.

Isso inclui detecção de espectadores, que pode detectar alguém espiando por cima do seu ombro e supressão de ruído de fundo bidirecional para melhorar a qualidade da chamada.

Existe até um modelo que possui atalhos de zoom de toque capacitivo integrados ao trackpad.

O Latitude 9430 é um laptop ultra-premium ou 2 em 1 com o que a Dell afirma ser a melhor relação tela/corpo em um laptop empresarial de 14 polegadas. Continuando o tema, ele também contém uma nova câmera FHD para chamadas de vídeo mais nítidas.

O novo Latitude 7330 em sua configuração ultraleve pesa apenas 0,967 kg e mantém uma ampla variedade de portas para mantê-lo conectado. A Dell diz que faz tudo isso mantendo sua confiabilidade de classe mundial.

Junto com os novos notebooks , a Dell também apresentou sua nova Premier Rechargeable Active Pen, a primeira caneta ativa do mundo com rastreamento Tile que pode ser localizada através do aplicativo Tile.

Obviamente, uma atualização também está chegando à série Latitude 5000, bem como a introdução de um novo Latitude 3330.

Escrito por Luke Baker.