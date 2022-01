Dell reinventa o XPS 13 com o minimalismo em mente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dell revelou sua mais recente iteração do XPS 13 , desta vez chamada de XPS 13 Plus. É um redesenho impressionante que temos certeza que provará divisões.

Imediatamente, ficamos impressionados com o design minimalista, em grande parte graças ao trackpad perfeito do dispositivo, que permite linhas mais limpas do que jamais vimos em um laptop.

O trackpad é de vidro e fornece feedback tátil, não temos certeza exatamente quanto da área pode ser usada como um touchpad, mas estamos ansiosos para descobrir.

A outra mudança imediatamente perceptível é a linha de função de toque capacitivo, que pode ser facilmente alternada para teclas de mídia quando desejado. Podemos ver os benefícios aqui, especialmente quando se trata de estética, mas imaginamos que a falta de uma linha de função física será um grande desestímulo para alguns.

O novo laptop foi projetado em torno dos processadores de 12ª geração de 28W, que consomem muita energia, da Intel. Para acomodar isso, a Dell reforçou os ventiladores e diz que o novo design oferece "55 por cento melhor fluxo de ar sem aumento de ruído ou temperatura".

Express Charge 2.0 significa que o laptop pode ser carregado até 80% em menos de uma hora.

O redesenho apresenta teclas maiores que, segundo a Dell, tornam o teclado "confortável, suave e eficiente a cada pressionamento de tecla".

As opções usuais de engastes finos e OLED estão presentes no novo modelo e são acompanhadas por um novo design de alto-falante quádruplo. Dois alto-falantes disparam de baixo para cima do teclado e dois disparam para baixo da base, prometendo grande som de um gabinete minúsculo.

O XPS 13 Plus vem com acabamento Platinum ou Graphite e estará disponível em todo o mundo a partir da primavera de 2022. O preço ainda não foi anunciado.