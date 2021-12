Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em colaboração com a Intel , a Dell revelou sua visão do futuro para um design de laptop sustentável, reutilizável e reparável.

O laptop se chama Concept Luna e, se a Dell usar as ideias apresentadas, poderá reduzir a pegada de carbono dos computadores em até 50 por cento, em comparação com seus produtos atuais.

A Dell começou reduzindo as matérias-primas e conseguiu encolher a placa-mãe 75% menor, com 20% menos componentes usados.

Isso também tornou o laptop mais eficiente e, ao fazer isso, pode utilizar baterias menores de ciclo profundo. A ideia é que as baterias possam durar mais que o laptop e possam ser colhidas e reutilizadas em laptops futuros, algo que não é viável com as baterias de hoje.

A Dell reduziu o número de parafusos para apenas quatro, permitindo que o laptop fosse aberto para reparos com muito mais facilidade e rapidez, tanto por seus engenheiros quanto por aqueles que desejam consertar em casa.

Os materiais usados também são mais ecológicos. A carcaça de alumínio é processada por energia hidrelétrica e usa um design estampado para menos desperdício. Até mesmo o PCB passou por um redesenho, usando uma base de fibra de linho e um polímero solúvel em água para a cola. Isso tornará os componentes muito mais fáceis de reciclar.

A Dell deseja aumentar a modularidade dos componentes do laptop, permitindo a troca entre diferentes dispositivos, estejam eles com defeito ou apenas precisando de uma atualização. Isso reduziria o desperdício devido a incompatibilidades e tornaria os reparos DIY muito mais fáceis do que os projetos atuais.

Melhor laptop de 2021: Notebooks de alto orçamento e premium para profissionais, estudantes e usuários casuais Por Max Freeman-Mills · 15 Dezembro 2021

É apenas um conceito neste estágio, mas a Dell planeja pegar as melhores ideias do Concept Luna e implementá-las em seus produtos futuros. Com o movimento do direito de reparar ganhando força globalmente, a abordagem exibida aqui é o tipo de coisa que esperamos que se torne comum entre os fabricantes de laptop.