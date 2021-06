Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Alienware acaba de revelar o que afirma ser "obras-primas dos jogos" com sua gama de notebooks da série X. Esses são os laptops mais finos que a empresa já produziu e vêm na forma de Alienware x15 e x17.

A empresa pegou seu clássico "design industrial lendário" e o atualizou para fornecer alguns laptops para jogos de aparência realmente agradável, que trazem bastante potência sob o capô. Fabricados em liga de magnésio ou alumínio fresado CNC, dependendo do modelo que você escolher, eles são construídos para serem brilhantes tanto por fora quanto por dentro.

Ter um formato ultrafino é o principal objetivo aqui, com o tamanho sendo reduzido dos modelos anteriores sem afetar negativamente o desempenho. Diz-se que o Alienware x15 é 22 por cento mais fino do que o Alienware M15 R4, enquanto o x17 é 5 por cento mais fino do que o m17 R4.

A Alienware diz que teve que inventar uma nova tecnologia (com patente pendente) para garantir que o resfriamento e o desempenho ainda sejam o que você esperaria de um laptop para jogos de alto desempenho.

Essa tecnologia de resfriamento inclui um material de interface térmica pioneiro no setor, feito de silicone-gálio, que oferece uma melhoria de 25% na resistência térmica. Combinado com uma configuração de ventoinha quádrupla e a tecnologia de resfriamento Cryo-Tech da Alienware, esses novos laptops funcionam de maneira fria e eficiente, apesar da energia dentro do chassi.

No Alienware x15, essa especificação inclui até um CPU Intel Core i9 11900H, até 32 GB de RAM DDR4 de 3.200 MHz, até uma Nvidia GeForce RTX 3080 e até 4 TB de armazenamento PCIe M.2 NVMe. Complete isso com uma tela de 15,6 polegadas que inclui opções de tempo de resposta 1080p 165Hz 3ms, tempo de resposta 1080p 360Hz 1ms ou 1440p 240Hz com 2ms e você tem um dispositivo potencialmente delicioso.

O Alienware x17 é potencialmente ainda mais empolgante. As especificações desse laptop incluem uma CPU Intel Core i9 11900H, até 64 GB DDR4 XMP 3466 MHz de RAM, até uma Nvidia GeForce RTX 3080 (com um clock base superior de 1350 MHz) e até 4 TB de armazenamento PCIe M.2 NVMe. Este laptop tem uma tela de 17,3 polegadas com opções que incluem tempo de resposta 1080p 165 Hz 3ms, tempo de resposta 1080p 360 Hz 1ms ou tempo de resposta 4K 120 Hz 4ms.

A Alienware afirma que os jogadores interessados em um painel UHD-4K podem desfrutar de até 100 por cento da gama de cores Adobe e brilho de 500 nits. Que diz ser ideal para aqueles que também estão criando seu próprio conteúdo para o YouTube.

O x17 também tem alguns toques legais que incluem opções de teclado mecânico de perfil ultrabaixo CherryMX com deslocamento de até 1,8 mm. Para tornar os laptops mais fáceis de ver, ambos estão equipados com a tecnologia ComfortView Plus, projetada para reduzir a luz azul sem reduzir a qualidade da imagem.

Desempenho máximo é o principal objetivo do design desses dois laptops. A Alienware disse que as máquinas foram projetadas para oferecer desempenho máximo por mais tempo e, ao mesmo tempo, funcionar frias. Os usuários também terão o controle para definir as faixas de temperatura e a velocidade do ventilador.

É importante ressaltar que, com um acabamento tão elegante, essas máquinas também foram tratadas para durar. Isso inclui uma fórmula de tinta de revestimento transparente de alta resistência para manter as manchas afastadas e até testou contra a mostarda francesa.

As especificações completas de ambas as máquinas estarão disponíveis em 15 de junho com o x15 a partir de $ 1.999,99 e o x17 a partir de $ 2.099,99 .

