Dell revisa o XPS 15 e 17 com os mais novos chips Core de 11ª geração da Intel

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dell reformulou o XPS 15 e 17 e eles estão disponíveis com componentes internos revisados, incluindo os mais recentes processadores Intel Core até Core i9. Mais uma vez, o design superfino foi mantido com o chassi novamente produzido em alumínio usinado, fibra de carbono e uma tela Corning Gorilla Glass 6.

Outras novas opções para o XPS 15 de 15,6 polegadas incluem uma opção de tela OLED de 3,5K com taxa de contraste de 100.000: 1 e cobertura de 100 por cento da gama de cores DCI-P3 para acompanhar a tela OLED XPS 13 anunciada no mês passado .

Você também pode especificar gráficos para o XPS 15 até Nvidia GeForce RTXTM 3050 Ti.

Com o XPS 17 - que fez um retorno no ano passado após uma ausência de uma década - os internos revisados também incluem os mais recentes chips Intel Core de última geração, bem como gráficos até o Nvidia GeForce RTXTM 3060. O chassi incorpora o topo de linha Core i9-11980HK com clock de 3,3 Ghz com velocidade turbo de 5 GHz.

A Dell diz que o XPS 17 continua sendo o menor laptop de 17 polegadas disponível com uma proporção de tela para corpo de 93,7 por cento.

A Dell diz que o XPS 15 é o primeiro laptop de 15 polegadas com áudio Waves Nx 3D para alto-falantes.

As configurações do XPS Creator Edition também estão disponíveis com editores de vídeo e fotos, bem como designers e fotógrafos em mente.

Escrito por Dan Grabham.