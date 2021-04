Dell apresenta Dell XPS 13 com tela OLED, adiciona Inspiron 16 Plus à linha

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dell revelou uma nova versão OLED de seu conhecido ultraportátil XPS 13, dando continuidade a uma versão OLED do XPS 15 lançada em 2019.

A mudança no XPS não é um modelo inteiramente novo - a linha foi atualizada em setembro com os mais recentes chips Core de 11ª geração da Intel.

O painel OLED de 13,4 polegadas não é de 4K - você já pode obter uma tela LCD 4K InfinityEdge. Em vez disso, é uma tela de toque OLED InfinityEdge de 3,5K (3.456 x 2.160). É um pouco menos brilhante do que o painel LCD com 400 em vez de 500 nits, mas oferece 100% de cobertura da gama de cores DCI-P3 e uma relação de contraste de 100.000: 1.

A Dell também atualizou sua linha Inspiron de 13, 14 e 15 laptops com uma variedade de processadores AMD e Intel e gráficos Nvidia, bem como painéis 3K, tecnologia ExpressCharge para carregar até 80% em 60 minutos e leitores de impressão digital Windows Hello.

Há também um novo Inspiron 16 Plus que a Dell diz ser voltado para o criador amador com uma tela 16:10 3K, processadores Intel Core de 11ª geração e gráficos Nvidia GTX ou RTX. A Dell diz que aumentou a tela em 11% e o trackpad em 30%, enquanto as dimensões aumentaram apenas 5%.

Os modelos selecionados do Inspiron também possuem tecnologia de luz azul reduzida ComfortView Plus para reduzir o cansaço visual.

Escrito por Dan Grabham. Edição por Max Freeman-Mills.