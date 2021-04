A Dell apresenta o Alienware m15 Ryzen Edition R5 e os laptops para jogos G15 atualizados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dell lançou uma nova edição Ryzen do laptop Alienware m15 M5 junto com as versões com tecnologia AMD e Intel de seu laptop para jogos G15 da marca Dell.

Os modelos Ryzen são, na verdade, os primeiros laptops para jogos da Dell com processadores AMD em mais de uma década.

O Alineware m15 M5 - apresentando uma tela de 15 polegadas com taxas de atualização de 165 Hz, 240 Hz e 360 Hz - oferece a combinação de processadores AMD Ryzen série 5000 e a mais recente série de gráficos GeForce RTX 30 da série.

Há também um sistema de resfriamento Cryo-tech atualizado, que oferece mais fluxo de ar usando pás de ventoinha mais grossas em comparação com o m15 R4 anterior.

Você pode especificar o dispositivo com o recém-anunciado teclado verdadeiramente mecânico de perfil ultrabaixo desenvolvido pela Cherry com suas teclas de deslocamento de 1,8 mm e iluminação personalizável AlienFX.

As opções de exibição incluem Full HD 360 Hz, Quad HD 240 Hz ou Full HD 165 Hz, enquanto há também memória DDR4 de 3.200 MHz, o primeiro Alienware de 15 polegadas a fazer isso. Você pode atualizar a memória posteriormente, graças aos slots duplos acessíveis.

O Dell G15 de 15,6 polegadas também vem em versões Intel e AMD (até Ryzen 7 ou Core i7), enquanto você também pode escolher gráficos GeForce GTX 1650 e RTX 30 Series. A tela Full HD é um painel de 120 Hz por padrão, embora você possa especificar a partir de painéis opcionais de 165 Hz e 300 Hz

A Dell também lançou vários novos monitores para jogos de 25, 27, 32 e 34 polegadas, que informam tudo o que você precisa saber sobre a direção do mercado de monitores em termos de tamanho.

Escrito por Dan Grabham.