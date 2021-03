Alienware adiciona teclado mecânico Cherry MX ao m17 R4 e m15 R4 atualizado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Alienware, de propriedade da Dell, aumentou as expectativas no departamento de teclados ao se associar à renomada fabricante alemã de teclados Cherry. O acordo traz um teclado mecânico Cherry para a versão mais recente do Alienware m15 R4, que recebeu uma atualização.

O novo Alienware m15 apresenta processadores Intel Core de 10ª geração e gráficos até Nvidia GeForce RTX 3080 (a linha recebeu a série RTX 3000 em janeiro ) e um enorme 4TB de armazenamento. Há um prêmio para o teclado Cherry MX, no entanto, de $ 150 / £ 100 e também está disponível como uma opção no m17 R4.

A Dell diz que sua parceria com a Cherry começou há mais de três anos e ficou conhecida como o algo ousado Projeto X. Ambos queriam criar um switch mecânico binário em um formato de laptop - algo que nunca foi feito antes. No entanto, não é a primeira vez que a tecnologia de Cherry é usada em um laptop para jogos, enquanto outros dispositivos experimentam teclados mecânicos.

As duas empresas trabalharam em mais de 160 protótipos, cujo resultado é o Cherry MX; um design de perfil ultrabaixo de 3,5 mm que incorpora componentes mecânicos de aço inoxidável e com o mecanismo inspirado nas portas em asa de gaivota que se abrem para cima de um DeLorean. É um design totalmente novo, mas as dimensões do notebook em si não mudaram.

O resultado deve ser fantástico para digitar e jogar - Dell diz que o teclado tem 12,8 mm de curso, enquanto o mecanismo é projetado para ser autolimpante e, principalmente, sem oscilações.

Coincidentemente, a Dell também atualizou o Alienware Aurora R12 e Dell XPS Desktop com gráficos Nvidia GeForce RTX 30 Series e processadores Intel Core 11ª geração.

