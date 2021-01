Alienware atualiza m17 e m15 com os novos gráficos RTX 3000 da Nvidia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dell anunciou atualizações para os principais dispositivos Alienware na CES 2021 - o Alienware m15 e m17 R4 têm a também recém-anunciada placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 30 Series.

Os laptops vêm com até 4 TB de armazenamento (wow) e memória mais rápida do que antes, até 2933 MHz. O m17 R4 também possui uma nova versão da tecnologia de resfriamento Cryo-Tech da Alienware baseada em câmaras de vapor. Esse modelo também possui uma tela Full HD 360Hz opcional. Há também um conector HDMI 2.1 atualizado para conectá-lo aos monitores e TVs mais recentes de até 120Hz.

Ambos os laptops estão disponíveis com acabamentos Lunar Light e Dark Side of the Moon (veja o que eles fizeram lá) com um novo acabamento fosco no painel frontal.

A Alineware também anunciou seu novo desktop Aurora Ryzen Edition M10 apresentando os chips de desktop Ryzen 5000 e a escolha entre os gráficos da série AMD Radeon RX 6800 XT ou a série Nvidia GeForce RTX 30. O desktop agora suporta até 128 GB de memória Dual Channel HyperX FURY DDR4.

A Dell não anunciou atualizações para sua linha de XPS durante a CES, uma vez que já estão disponíveis com os mais recentes processadores Core de 11ª geração da Intel , embora tenha falado sobre um monte de outras atualizações de laptop, especialmente a série Latitude. Também havia monitores com controles integrados do Microsoft Teams, além de uma nova tela ultralarga de 40 polegadas.

Escrito por Dan Grabham.