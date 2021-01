Dell renova laptops da série Latitude, apresenta novo monitor ultralargo de 40 polegadas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dell lançou uma série de novas tecnologias pouco antes da CES 2021 na próxima semana, incluindo novos laptops Latitude e uma tela ultralarga de 40 polegadas de aparência incrível.

Os laptops Latitude 9420 e 9520 aproveitam o manual de privacidade e apresentam obturadores de webcam. No entanto, há mais do que isso - eles abrem e fecham automaticamente.

Como isso vai funcionar na prática é interessante, mas achamos que se a câmera está sendo usada, o obturador está aberto - o que pode não ser tão bom se você não souber se um aplicativo está realmente usando sua câmera? Ou se você deixou uma videochamada em execução em segundo plano. Existem alguns outros controles úteis, também, com botões dedicados para permitir o acesso ao seu microfone e mudo. Ambos os novos Latitudes são alimentados pelos mais recentes processadores Core de 11ª geração da Intel.

Há também o atraente Latitude 7520 com uma tela 4K UHD de 15 polegadas e câmera Full HD como opção. Dell também tem falado muito sobre reciclagem recentemente e modelos selecionados do Latitide agora usam bioplástico de resíduos de árvores.

Como informamos no mês passado, a Dell quer criar PCs que possam se desmontar para reciclagem e também tem a meta de que metade dos materiais usados em novos dispositivos sejam reciclados até 2030.

O display U4021QW UltraSharp 40 Curved WUHD tem uma grande resolução de 5.120 x 2.160, então você pode facilmente encaixar um vídeo 4K em resolução total, além de outro aplicativo ao lado dele. Também há 90 W de carregamento para o seu laptop graças ao Thunderbolt 3, enquanto você também pode conectar Ethernet com fio e outros dispositivos USB.

A Dell também anunciou três outros monitores voltados diretamente para aqueles que fazem muita videoconferência - leia: todos nós agora - e as telas de 24, 27 e 34 polegadas têm uma webcam embutida que funciona com o Windows Hello, botão dedicado do Microsoft Teams (sim, realmente) e alto-falantes e microfone duplos de 5W também.

