Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dell atualizou seus laptops XPS 13 e XPS 13 2 em 1 com os processadores Tiger Lake de 11ª geração da Intel. Eles foram provocados no lançamento do Tiger Lake da Intel.

Para esclarecer, essas são atualizações de aumento de especificações. Eles não apenas apresentam novos processadores, mas também uma atualização de memória. Ambos os modelos oferecem LPDDR4x a 4.267 MHz (em vez de 3.733 MHz) e suportam Thunderbolt 4 e gráficos integrados da Intel Xe. O modelo 2 em 1 teve uma atualização um pouco maior, no entanto, pois tem a nova fórmula de design introduzida com o XPS do início de 2020. Dell disse que a tela conversível é 7% maior também, em comparação com as gerações anteriores.

Os novos modelos XPS 13 e XPS 13 2 em 1 fazem parte do programa Evo da Intel e usam embalagens sustentáveis feitas com plásticos reciclados à beira-mar. Os sistemas Evo precisam incluir os processadores Intel Tiger Lake de 11ª geração, Wi-Fi 6 e Thunderbolt 4, além de outras especificações para um desempenho ideal.

A Dell disse que esses laptops estarão disponíveis nos Estados Unidos e Canadá a partir de 1º de outubro nos Estados Unidos. O XPS 13 começa em $ 999 , enquanto o XPS 13 2-em-1 começa em $ 1.249. Você pode obter qualquer um em duas cores. Um é uma "prata platina com interior de fibra de carbono preta" e o outro é um "gelo com interior de vidro tecido branco ártico".

A Dell também anunciou uma edição de desenvolvedor baseada em Linux do XPS 13. Ele vem executando o Ubuntu 20.04 LTS, embora você também possa baixá-lo em qualquer XPS 13.

Escrito por Maggie Tillman.