A Dell atualiza o XPS 13 e o XPS 13 2 em 1 com Intel Core de 11ª geração e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dell atualizou os sempre populares XPS 13 e XPS 13 2 em 1 com designs atualizados, mas, crucialmente, novos processadores Intel Core de 11ª geração (até o Core i7-1165G7 quad-core) e gráficos Xe que os acompanham.

Os novos laptops estarão disponíveis nos Estados Unidos a partir de 30 de setembro e na Europa nas próximas semanas.

Os novos laptops - que foram lançados há algumas semanas junto com o lançamento da Intel - são compatíveis com o novo padrão Evo da Intel, embora tenham conectividade de dados Thunderbolt 4 por USB-C. Os módulos de memória também foram atualizados para uma memória LPDDR4x mais rápida - 4267 MHz em vez de 3733 MHz.

A Dell também atualizou o design do XPS 13 2 em 1 para combinar com o ligeiramente mais moderno XPS 13 em alumínio usinado em prata / preto e branco (frost), enquanto há - finalmente - uma webcam compatível com Windows Hello. Era um tanto bizarro que não estivesse dentro do modelo do ano passado. Novamente, há um botão liga / desliga habilitado para impressão digital também.

No entanto, a maioria dos pacotes oferecidos permanecem os mesmos com monitores Full HD + e 4K Infinity Edge disponíveis. O último painel é certificado pela Dolby Vision e as telas são protegidas pelo Gorilla Glass 6.

Os laptops também vêm em uma nova embalagem sustentável feita de materiais reciclados.

Escrito por Dan Grabham.