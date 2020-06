Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Dell oferece novamente produtos de consumo há vários anos - e o faz de forma competitiva em vários intervalos. O novo G7 representa um impulso tecnológico e um design reimaginado para a série de laptops para jogos. Aqui está a visão geral.

Se você conhece os laptops mais antigos para jogos da série G, verá que o 2020 G7 é uma reformulação total. Sua tela é levantada acima do chassi, oferecendo um espaço claro entre os dois elementos principais do design. Isso será melhor por motivos de calor e visualização ao nível dos olhos.

O próprio chassi eliminou as linhas horizontais triplas para uma aparência mais atualizada com aberturas de ventilação verticais, enquanto a adição de uma luz horizontal do chassi pode funcionar como um sinal para várias ações durante o jogo. O teclado também segue uma configuração de iluminação RGB de quatro zonas.

O chassi é todo de metal, garantindo qualidade e medindo 20,5 mm - o que é bastante elegante à medida que os laptops para jogos são utilizados. Esse tema delgado é ecoado no tamanho do painel - um especial da Dell, como mostrado pelo XPS 13 - a apenas 6,5 mm das bordas da tela. Existem duas opções de tamanho de tela: 15 ou 17 polegadas.

O outro grande passo em frente é a inclusão dos processadores Intel Core de 10a geração, até o i9. O modelo anterior do G7 foi lançado apenas com o 9º Gen Core i5 no Reino Unido, então é uma grande mudança.

Os gráficos também aumentam os níveis atuais, com opções até a GeForce RTX 2070 da Nvidia com Max-Q. Isso ajudará muito nas proezas dos jogos.

O Dell G7 estará disponível a partir de julho , com preços a serem anunciados.