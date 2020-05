Dell renova a série de laptops Latitude, alguns prometendo mais de 30 horas de duração da bateria

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Dell atualizou a linha XPS na semana passada e esta semana é a vez da série Latitude de laptops profissionais, lançando os processadores Intel de 10ª geração até o Core i7.

No total, existem quatro novos modelos Latitude, com laptops de 13,3 e 14 polegadas (7310 e 7410) no centro da faixa, com a opção de uma tela de baixa luz azul 4K para maior conforto visual. Eles também são configuráveis como 2 em 1, se você desejar.

E também há um Latitude 7210 de 12,3 polegadas, que é praticamente um Surface Pro 7 mais voltado para os negócios - como o tablet, ele também possui uma tela 3: 2. Existem duas portas Thunderbolt 3 , além de suporte para 4G LTE. Naturalmente, possui uma tela sensível ao toque e uma caneta.

Então, no topo da gama, estão os laptops da série 9000 projetados para portabilidade e longevidade - eles são bastante semelhantes em aparência básica a outros laptops premium da Dell.

O 9510 está pronto para 5G usando o modem X55 da Qualcomm e começa em torno de 1,3 kg - promete até 34 horas de duração da bateria e é compatível com a especificação Project Athena da Intel para laptops finos e leves. O 9510 e o 9410 têm portas Thunderbolt 3 e HDMI para conexão a monitores enquanto você estiver fora de casa.

Ambos os laptops da série 9000 também incluem suporte para o mais recente padrão Wi-Fi 6 e têm entre 256 GB e 2 TB de armazenamento SSD.