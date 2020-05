O Dell XPS 17 retorna após um hiato de uma década - e também há um XPS 15 redesenhado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Dell XPS 17 foi atualizado pela última vez em 2011, após o qual expirou quando os laptops de tela grande ficaram fora de moda.

Agora, porém, ele está de volta com um design elegante que segue os recentes designs da série XPS. De fato, a Dell diz que é o menor laptop de 17 polegadas existente - menor que quase metade dos laptops de 15 polegadas do mercado, de acordo com a Dell. É também o XPS mais poderoso de todos os tempos.

Também há um XPS 15 de 15 polegadas redesenhado - na verdade, o XPS 15 foi redesenhado pela última vez em 2015, portanto a atualização está atrasada. Ambos são concorrentes sérios do MacBook Pro de 16 polegadas do ano passado.

Sentada acima do XPS 13 sempre verde (atualizado pela última vez na CES de janeiro), a nova dupla traz os processadores Core de 10ª Geração da Intel (Core i5, i7 e i9) juntamente com os gráficos da Nvidia - o GTX 1650 Ti no Dell XPS 15, por exemplo. A Dell diz que o XPS 17 tem um novo design interno para lidar com as térmicas dos componentes poderosos.

Naturalmente, ambos executam o Windows 10 Home ou Pro e também possuem telas sensíveis ao toque.

O XPS 17 estará disponível neste verão a partir de US $ 1.499 (ainda sem preço no Reino Unido), enquanto o XPS 15 está disponível agora a partir de US $ 1.299 / £ 1.599.

A Dell também revelou os novos laptops Alienware m15 e m17 hoje (se você tiver o dinheiro!), Bem como um novo desktop Aurora R11.

A Dell também está introduzindo um selo XPS Creator Edition para modelos selecionados nos EUA para competir com outros dispositivos especificamente voltados para criativos como o Acer ConceptD .