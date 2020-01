Dell G5 15 Special Edition: jogadores de olho em um orçamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Dell não usa apenas sua divisão Alienware para lançar laptops para jogos, como prova a versão Special Edition do Dell G5 15. Este laptop de 15 polegadas, que começará a partir de US $ 799, quando for colocado à venda a partir de abril de 2020, prejudica os laptops especializados em jogos de vários mil dólares.

No entanto, ele ainda tem muita energia, com o CPU AMD Ryzen de terceira geração e a GPU Radeon RX 5600M, permitindo a troca dinâmica de energia conforme e quando necessário, dependendo do que está acontecendo durante a sua sessão de jogo. Isso pode significar tarefas de malabarismo entre CPU e GPU, enquanto ajusta dinamicamente as taxas de quadros para manter a reprodução suave, graças ao AMD Radeon Software.

Além disso, o Dell G5 15 Special Edition oferece um teclado retroiluminado RGB de quatro zonas opcional para realmente adequá-lo ainda mais à conta dos jogos. Há também o Alienware Command Center para ajuste de configurações.

A tela de 15,6 polegadas é fornecida com resolução Full HD 1080p ou você pode pagar mais para obter a mesma resolução, mas com uma atualização do painel de 144Hz para obter mais reprodução de fludi.

Estamos vendo um movimento crescente em direção a laptops de jogos um pouco mais acessíveis, com a Acer se interessando no mesmo mercado com o Predator Triton 300 .

O Dell G5 15 Special Edition estará à venda a partir de abril, ao preço de US $ 799 .