Economize até $350 nestes fantásticos laptops Asus ROG Strix

(Pocket-lint) - A linha de computadores portáteis Asus ROG Strix inclui algumas máquinas de jogo soberbas, repletas de recursos e tecnologia de ponta para lhe proporcionar uma experiência de jogo gloriosa. Este poder tem um preço, mas que é muito mais baixo para Black Friday.

Há negócios tanto nos modelos 2022 do Strix Scar 15 quanto nos modelos Strix G15 que rodam na Amazon. Estes acordos incluem economias maciças que vêem os laptops caírem para o preço mais baixo até agora.

Asus ROG Strix Scar 15 (2022) - economize $350, agora $1.649,99 Este é um laptop de 15,6 polegadas com um display de 300Hz alimentado por uma placa gráfica RTX 3070 e uma CPU i9-12900H. Isso são algumas especificações sérias para o dinheiro. Ver oferta

Asus ROG Strix G15 (2022) - economize $300, agora $999,99 Este é um laptop mais acessível, que não é tão potente quanto um GPU RTX 3050 e uma CPU AMD Ryzen 7, mas ainda ostenta uma tela de 300Hz e muito mais. Ver oferta

Estes laptops Strix são máquinas de jogo sérias. Ambos têm telas com taxa de atualização de 300MHz que os tornam ideais para jogos de ritmo rápido. O resto das especificações também são bastante avançadas para 2022, incluindo DDR5 RAM, armazenamento interno rápido e muito mais.

Revisamos modelos anteriores do Strix Scar e também do Strix G15 do ano passado e eles eram máquinas de jogo magníficas com uma estética brilhante, qualidade de construção sólida e muito para oferecer ao jogador perspicaz. Estes laptops também são razoavelmente portáteis, graças ao seu design compacto. O que significa que não são muito pesados ou volumosos para serem levados com você se você precisar trabalhar neles.

Normalmente, eles têm preços que correspondem ao sério poder de processamento, mas com estes negócios de Sexta-feira Negra eles são muito mais acessíveis e vale a pena olhar.

Escrito por Adrian Willings.