Obtenha algumas economias maciças com os computadores portáteis Asus ZenBook Duo 14 hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Estes computadores portáteis Asus ZenBook Duo 14 são ótimos para a produtividade com duas telas e o poder de processamento para realizar o trabalho. Eles agora estão mais acessíveis graças aos negócios da Black Friday que vêem quantidades significativas sendo eliminadas do preço pedido habitual.

Se você tem procurado uma desculpa para comprar um laptop extravagante, então estas ofertas podem muito bem ser estas.

Asus ZenBook Duo 14 UX482 - economize $300 Este modelo apresenta um processador Intel Core i7-1195G7 mais potente e alguns outros destaques, incluindo um acabamento Celestial Blue, mas também tem um grande desconto Black Friday. Ver oferta

Asus Zenbook Duo Pro 14 UX8402ZA - £550 poupa agora £1,449,99 Este é o modelo Pro do Zenbook Duo 14, o que significa que ele tem mais potência e uma tela OLED também. É mais caro, mas também tem um desconto maciço para Black Friday. Ver oferta

Além dos descontos significativos da sexta-feira preta, estes laptops Zenbook Duo são interessantes por muitas razões. Eles não são apenas laptops ultraportáteis premium com especificações poderosas, mas também são máquinas com aparência de alto desempenho.

O maior atrativo pode ser o ScreenPad Plus, que é uma tela secundária inclinada de 12,7 polegadas que fica abaixo da tela principal e abre um mundo de possibilidades de produtividade. Essa tela é uma tela tátil, ideal para desenhar ou escrever, colocar outras aplicações ou usar para controles dedicados de várias maneiras.

Já vimos e revisamos vários modelos ZenBook Duo no passado e descobrimos que são máquinas fantásticas para uma variedade de tarefas. São ideais para tipos criativos, mas também simplesmente fantásticas para a produtividade do dia-a-dia. O design incomum obviamente faz com que o Zenbook Duo se destaque da multidão de laptops "normais", mas com características que não são apenas engenhocas.

Escrito por Adrian Willings.