Economize US$ 500 em um de nossos laptops favoritos para jogos - o Asus ROG Zephyrus G14

(Pocket-lint) - O Asus ROG Zephyrus G14 é um fantástico laptop de jogos compacto que tem uma quantidade surpreendente de potência para sua pequena estrutura.

Gostamos muito deste laptop quando o vimos por sua portabilidade, potência e desempenho em jogos. Agora ele é ainda mais atraente graças a este desconto Black Friday.

Na Best Buy, há um negócio em andamento no Asus ROG Zephyrus G14, que vê um desconto de 500 dólares no preço normal de varejo. Isso é um desconto e tanto. Portanto, agora você pode comprar o Zephyrus G14 por apenas $899,99.

Esta é a melhor oferta que vimos neste laptop, embora se você não estiver nos EUA você possa usar os links em nosso widget para ver se existem outras opções em sua região:

Este modelo em particular tem algumas especificações bastante decentes para seu dinheiro que incluem uma CPU AMD Ryzen 7 5800HS, 512GB de armazenamento super rápido NVMe SSD, 16GB de RAM DDR4 e uma excelente GPU Nvidia GeForce RTX 3060. Estas especificações devem fazer com que a maioria dos jogos funcione de forma leve e oferecer alguns visuais agradáveis durante suas sessões de jogo.

O design elegante e leve também o torna perfeitamente portátil, para que você possa levá-lo com você e usá-lo onde você quiser. Se você está atrás de um novo laptop para jogos, mas não quer gastar uma fortuna, então este pode ser o acordo para você.

