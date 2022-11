Economize £1000 no Razer Blade Pro 17 para Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Razer Blade Pro 17 é uma peça séria do kit. Tem muita potência para os jogos mais recentes, juntamente com qualidade de construção e design de alto nível.

Tem uma tela espaçosa de 17 polegadas com um incrível painel de 360 Hz, garantindo uma resposta ótima para os jogos mais competitivos.

Normalmente, este tipo de tecnologia não sai barato, no entanto, com £1000 de desconto nas vendas da Black Friday - o Razer Blade Pro 17 é mais tentador do que nunca.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Apesar de ter algumas gerações de idade, esta configuração ainda tem muito desempenho. Há um Intel Core i7-10875H junto com uma GPU RTX 3060, 16GB de RAM e um SSD NVMe de 512GB.

Por que o Corsair One i300 pode ser apenas o PC compacto perfeito para jogos Por Pocket-lint International Promotion · 10 Maio 2022 Este PC demonstra que você não precisa de um equipamento enorme para obter um ótimo desempenho enquanto estiver jogando, e nós estamos aqui para

Combine isto com uma tela deslumbrante, I/O sólido e chassi monobloco de alumínio robusto, e você tem um pouco de vencedor em suas mãos.

Não podemos imaginar isto por muito tempo, portanto, se você precisar de uma atualização do notebook de jogos, agora pode ser a hora de atacar.

Mais negcios em Black Friday 2022 UK

Há mais ofertas de sexta-feira negra por aí hoje, e nós as compilamos aqui mesmo:

Escrito por Luke Baker.