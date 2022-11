Esta Lenovo IdeaPad Gaming 3 é uma barganha louca para um laptop de jogo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os laptops para jogos geralmente são ridiculamente caros, embalados em todos os tipos de tecnologia para lhe proporcionar grandes gráficos e alto FPS, mas custando a terra para fazê-lo.

Este negócio da sexta-feira preta em um laptop para jogos da Lenovo tem essa tendência, no entanto, ao derrubar um bom pedaço (até 33 por cento) do preço habitual.

Este é o IdeaPad Gaming 3 da Lenovo. Que é uma máquina de jogos lançada recentemente que embala uma CPU AMD e uma placa gráfica Nvidia GeForce RTX 3050.

Nos EUA, o modelo de 2022 está atualmente à venda com $300 de desconto no RRP, o que o torna apenas $599,99. Esta máquina embala uma CPU AMD Ryzen 5 6600H juntamente com 8GB de RAM DDR5, um SSD de 258GB, uma GPU Nvidia GeForce RTX 3050 e uma GPU de 15,6 polegadas de 1080p.

Por que a tecnologia DLSS da Nvidia é perfeita para maior desempenho e eficiência Por Pocket-lint International Promotion · 10 Maio 2022 Este sistema revolucionário tem sido um grande impulso para os jogadores.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Enquanto isso, no Reino Unido, um modelo com uma especificação ligeiramente mais barata que o normal é £200, tornando-o apenas £599,99. Este modelo tem essencialmente as mesmas especificações, mas com uma CPU AMD Ryzen 5 5600H no lugar da 6600H. No entanto, ainda é uma barganha digna, especialmente com a GPU RTX 3050. Esta também será uma compra sensata, pois tem um SSD maior de 512GB, o que significa mais espaço para seus jogos.

Escrito por Adrian Willings.