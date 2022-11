Este laptop MSI com uma GPU Nvidia RTX 3070 é o mais barato que já vimos até agora.

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Asexta-feira negra está chegando e os negócios já estão chegando em ritmo acelerado. Um desses negócios prevê um desconto considerável em um laptop para jogos MSI muito bom.

Este é possivelmente o portátil para jogos RTX 3070 mais barato que já vimos. Comprar um laptop para jogos tem sido a maneira mais acessível de ter acesso às últimas placas gráficas da Nvidia nos últimos dois anos e este negócio prova esse ponto um pouco mais.

Este modelo é uma máquina brilhante de várias maneiras, ele oferece algumas especificações bastante decentes para seu dinheiro, incluindo uma CPU Intel Core i7-11800H de 11ª geração, 512GB NVMe PCIe SSD, 16GB de RAM e Wi-Fi 6. Visualmente também deve ser bastante agradável, com uma tela de 144Hz de taxa de atualização que a torna ideal para jogos de ritmo rápido e experiências de jogos suaves.

Normalmente vende no varejo por £1.399,00, mas está vendendo por £949 (uma economia de £450) a Very ou £998,99 na Amazon.

Nos EUA, um modelo mais novo com especificações similares, mas com um processador RTX 3050Ti e Core i7-12650H também está com desconto. Embora a GPU possa não ser tão sofisticada, esta máquina ainda é uma opção brilhante a um bom preço. Com $184, eliminou o preço pedido habitual.

Se você estiver procurando por um laptop de jogo decente que proporcione um bom desempenho sem quebrar totalmente o banco, então estes negócios podem valer bem a pena ver.

