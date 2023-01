Experimentamos o novo OLED 3D sem óculos do Asus e é bastante surpreendente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Como parte de seu evento de lançamento do CES, o Asus revelou sua nova tecnologia OLED 3D sem óculos chamada Asus Spatial Vision.

A nova tecnologia é exclusiva da Asus, pelo menos quando se trata de painéis OLED - o que implica que podemos ver variantes IPS de outros fabricantes.

Ela funciona usando a webcam para rastrear cada olho e aplicando um filtro lenticular no visor, criando um efeito 3D impressionante sem a necessidade de óculos.

Ele estreará no novo ProArt Studiobook 16 e Asus Vivobook Pro 16, que devem ser lançados no terceiro trimestre de 2023.

Tivemos a oportunidade de experimentá-lo por nós mesmos em um briefing pré-CES algumas semanas atrás, e é mais impressionante do que poderíamos ter imaginado.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Há alguma profundidade real no efeito 3D, o que faz com que os objetos pareçam flutuar até cerca de 4-5 polegadas fora da tela.

Ele também pode ser aplicado ao contrário, fazendo com que a imagem mergulhe para dentro para que pareça que você pode alcançar diretamente na tela.

Naturalmente, uma grande limitação no momento é a quantidade de conteúdo que pode tirar proveito disso.

Foi-nos mostrado uma demonstração do seu uso com modelos 3D, sendo a idéia que a tecnologia poderia ajudar no processo de design para modelagem CAD e impressão 3D.

Também pudemos observar o trailer Avatar: The Way Of Water, que não foi desenvolvido especificamente para a tecnologia, mas foi adaptado do padrão 3D com ótimos resultados.

A Asus fez uma parceria com Dimenco para equipar os desenvolvedores com ferramentas e diretrizes para conteúdo de realidade simulada, incluindo controle de gestos e aprendizagem interativa.

Ele espera construir um ecossistema em torno desta nova tecnologia 3D, e é por isso que está lançando a Visão Espacial em seus notebooks de classe de criação, em vez de modelos de consumo.

Se muito virá disto, o tempo dirá, mas por enquanto, é uma demonstração muito impressionante da direção que a tecnologia 3D está tomando.

Porque um laptop Nvidia GeForce série RTX 30 é a mistura perfeita de potência e portabilidade Por Pocket-lint International Promotion · 11 Maio 2022 Essas incríveis GPUs para laptop significam que os jogos em movimento são uma verdadeira delícia.

Escrito por Luke Baker.