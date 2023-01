Asus mostra seus novos modelos de Zenbook no CES 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Asus revelou sua linha Zenbook para 2023 como parte de sua apresentação CES.

Os novos modelos apresentam todos os displays OLED juntamente com os últimos e maiores chips da Intel e Nvidia.

Vamos dar uma olhada no que está por vir durante os próximos doze meses.

Zenbook Pro 16X OLED

O Zenbook Pro 16X está sendo tocado como o Zenbook mais poderoso da marca até o momento. Ele apresenta um processador Intel exclusivo, o Core i9 13905H, combinado com o próprio design Supernova System-on-Module da Asus.

Esta nova técnica SoM permite uma redução na área do núcleo da placa-mãe de 38%, o que aumenta a eficiência geral de resfriamento do laptop. Por sua vez, isso significa que há mais espaço para os componentes da GPU, permitindo que a máquina funcione com um TDP mais alto, e que produza um maior desempenho da GPU.

Falando em GPU, ela é configurada com as mais recentes placas gráficas para laptop da série 40 da Nvidia, juntamente com até 32GB de memória LPDDR5.

Assim como os laptops para jogos ROG da Asus, o Zenbook Pro 16X utiliza um composto térmico de metal líquido para auxiliar no resfriamento, borrando as linhas entre a máquina de jogos e a estação de trabalho criativa.

Naturalmente, nenhuma casa de força criativa está completa sem uma tela estelar, e o 16x também é fornecido nesta frente. Ele tem um painel OLED de tela tátil 16:10 3.2K com uma taxa de atualização zippy 120Hz e suporte HDR.

Zenbook Pro 14 OLED

O Zenbook Pro 14 OLED é uma casa de força portátil com um peso de apenas 1,65 kg e menos de 1,8 cm de espessura.

Apesar das dimensões esbeltas, ele pode ser configurado com um Core i9 13900H e uma GPU GeForce RTX série 40 dedicada.

Possui um visor OLED de 120Hz com suporte Dolby Vision e é validado pela Pantone para precisão de cores.

O Zenbook Pro 14 também apresenta o Asus DialPad, uma versão virtual do Asus Dial físico, incorporado ao trackpad para controle intuitivo de aplicações criativas.

Zenbook 14X OLED

O Zenbook 14X OLED está disponível em duas cores, Sandstone Beige e Inkwell Gray.

A variante de arenito é particularmente interessante, graças a uma nova técnica de revestimento que lhe dá um acabamento cerâmico e um toque de pedra.

É também um desenho fino e leve, mas pode ser configurado com um Core i9 13900H e GeForce RTX 3050.

Para armazenamento, você pode selecionar até 1TB PCIe 4.0 SSD, juntamente com até 32GB de LPDDR5.

Como nos outros modelos Zenbook OLED, você obtém um painel veloz de 120Hz 16:10 com grande precisão de cores.

O preço e a disponibilidade ainda não foram compartilhados.

Escrito por Luke Baker.