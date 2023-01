Asus ROG divulga uma série de novos laptops para jogos no CES 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O braço de jogo da Asus, Republic of Gamers, deu o pontapé inicial do CES em estilo, liberando uma série de laptops para jogos de alta especificação para 2023.

Os novos laptops têm tudo a ver com desempenho máximo e apresentam os últimos e melhores chips da Intel, AMD e Nvidia.

Como de costume, há um grande foco em refrigeração para desbloquear todo o potencial deste hardware, e melhorias no fluxo de ar, dissipação e software fazem com que estes modelos funcionem mais frescos e silenciosos do que nunca.

Alguns modelos até usam o composto metálico líquido do Thermal Grizzly, Conductonaut Extreme, em vez da pasta térmica tradicional, para melhorar o resfriamento e a durabilidade. A Asus ainda é o único fabricante de laptops a empregar esta técnica em escala.

Portanto, vamos mergulhar e dar uma olhada nos modelos:

2023 Strix lineup

Cicatriz 16/18

G16/18

Cicatriz 17

G17

A mudança mais imediatamente aparente com os novos modelos Strix é que o Scar 16 e 18, e o G16/18, todos agora apresentam displays 16:10, com uma relação tela/corpo de 89 por cento. Nós preferimos muito 16:10 para produtividade e, mesmo sendo máquinas focadas em jogos, ainda é provável que sejam usadas para o trabalho, também. Portanto, somos grandes fãs desta mudança.

Temos taxas de atualização de 240Hz em toda a linha, enquanto o Scar 16 e 18 pode ser configurado com um doce painel QHD mini-LED, com um espantoso pico de luminosidade de 1100 lêndeas.

Naturalmente, obtemos uma seleção dos últimos chips Intel 13th Gen HX-series, juntamente com as opções Ryzen 9 e até um GPU para laptop RTX 4090 com um TGP de 175W. Há soluções de resfriamento melhoradas em toda a linha e todos estes modelos utilizam o composto metálico líquido Conductonaut Extreme.

Linha Zephyrus 2023

Duo 16

G16

M16

G14

A última iteração do incrível Duo 16 de tela dupla vê uma melhor refrigeração com 30% a mais de fluxo de ar do que o modelo anterior. Ele pode ser configurado com um painel QHD Mini-LED de 240Hz e até um processador Ryzen 9 Zen 4. A tela tem um novo revestimento que está gravado no próprio painel, para proporcionar visuais mais nítidos.

O M16 é o primeiro laptop Asus de 16 polegadas a apresentar sua fantástica iluminação AniMe Matrix na tampa. A marca de alguma forma apertou um display de 16:10 de 16 polegadas em um chassi de 15 polegadas, com uma relação tela/corpo de 92 por cento, para a máxima portabilidade.

O G16 é agora capaz de até 120W de potência GPU, com até um RTX 4090 a bordo, em um chassi de apenas 19,9mm de espessura e pesa apenas 2kg.

O G14 pode ser configurado com uma Matriz AniMe ou um Mini display LED 165Hz, mas infelizmente, não é possível colocar ambos na mesma máquina. Ele usa uma câmara de vapor maciça, metal líquido e ventiladores Arc Flow para permitir até 125W TGP, este modelo também é configurável com até uma GPU RTX 4090.

2023 Linha de fluxo

Z13

X13

X16

Próxima geração do XG móvel

A linha de fluxo da Asus recebe uma nova doca móvel XG, com a última Nvidia GeForce RTX 4090 em seu núcleo. Esta nova unidade também será retrocompatível com os modelos atuais, se você estiver procurando uma atualização.

O Z13 conversível recebe um revestimento Gorilla Glass DXC no display, juntamente com uma nova tampa de teclado RGB. Também recebe um choque para os últimos chips Intel e Nvidia série 40 da 13ª geração - juntamente com carregamento de 130W, a partir dos 100W do modelo atual.

O X13 recebe um choque de 20% na capacidade da bateria e um pouco de ajuste de design. O touchpad é 56 por cento maior, e o teclado foi empurrado para cima em direção à tela para acomodar isto. Ele pode ser configurado com até um processador Ryzen 9 e uma GPU para laptop RTX 4070.

O Flow X16 pode ser configurado com até um QHD 240Hz Gorilla Glass DXC touchscreen, processador i9 13900H, armazenamento SDD 2TB e Nvidia RTYX 4070. Suporta a entrada do estilete, Nvidia Canvas e a doca móvel XG.

