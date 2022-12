Asus provoca o lançamento do portátil 3D OLED no CES 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Asus pode estar se preparando para lançar um novo notebook com um visor 3D OLED no CES 2023.

Estamos esperando uma série de lançamentos no show de Las Vegas em janeiro, e o Asus tem estado calado sobre seus planos.

No entanto, a empresa iniciou uma campanha teaser, não apenas confirmando seu evento de lançamento, mas deixando algumas dicas sobre o que esperar.

Em primeiro lugar, há os visuais gerais que o Asus vem divulgando sobre os sociais, usando uma imagem 2D que na verdade é 3D à medida que a perspectiva muda.

Depois há a reemergência das imagens no estilo Magic Eye-Eye. Sim, se você ainda tem a técnica, dê uma olhada na imagem acima e você verá a mensagem sair do centro.

O quê - você quer dizer que esqueceu como trocar seletivamente o ponto focal de seus olhos? Tsk - vocês nem sabem que nasceram. Diz OLED 3D, claro como o dia.

Por fim, e este tipo de jogo é uma espécie de jogo, Asus compartilhou imagens mostrando um laptop, dizendo "Uma nova dimensão para OLED", com decorações de papel saindo da tela com uma perspectiva profunda (no topo desta história).

Portanto, o Asus provavelmente vai lançar um laptop com algum tipo de display OLED 3D. Mas será que queremos voltar a esse tipo de tecnologia tendo abandonado a maior parte da tecnologia 3D há cerca de uma década?

Bem, talvez o Asus vá levar as coisas mais longe do que apenas exibir imagens com maior profundidade imersiva. A moldura superior do laptop exibido parece ter uma proliferação de câmeras, e não há falta de dispositivos que agora estão usando várias câmeras para adicionar profundidade às imagens.

Estamos agora na era pós-3D, onde estamos mais interessados na realidade aumentada - e suspeitamos que este é um jogo maior no metaverso. E se o novo laptop da Asus for capaz de rastrear com precisão os movimentos e apresentar um espaço visual 3D que se adapta à medida que sua cabeça se move - tudo isso enquanto o renderiza em 3D para aqueles que o observam?

Certamente, agora temos mais perguntas do que respostas - mas felizmente estaremos em Las Vegas para lhe trazer todas as informações que você precisa.

Escrito por Chris Hall.