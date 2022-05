Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A divisão de jogos da Asus, Republic of Gamers, revelou uma série de novos produtos em seu For Those Who Dare: Boundless virtual event.

Primeiro, há o laptop ROG Strix Scar 17 Special Edition. O modelo padrão foi introduzido no CES no início deste ano e está voltado para os entusiastas do esports que exigem um desempenho extremo e altas taxas de atualização.

A variante Special Edition tem ainda mais potência interna com um bump até o último processador Intel 12th Gen Core i9-12950 HX. Um chip móvel de 65W capaz de impulsionar até 5,2GHz.

Naturalmente, um processador como esse precisa de um resfriamento sério, e assim, a Asus colaborou com o fabricante de pasta térmica de alta qualidade, Thermal Grizzly, para desenvolver uma fórmula de metal líquido de alto desempenho chamada Conductonaut Extreme. Este novo composto é usado tanto na CPU quanto na GPU, e o Asus afirma que ele reduz as temperaturas em até 10 graus Celsius em comparação com a pasta térmica normal.

Não é apenas o interior que se vê atualizado, no entanto, o exterior apresenta um padrão especial de tinta invisível que só aparece sob luz UV. Bastante único.

Asus também anunciou uma nova edição para sua linha Flow, a Flow X16. Este é um laptop conversível, fino e leve, com um display de 16 polegadas.

Muito parecido com o Flow X13 que veio antes dele, o X16 pode ser usado no modo tablet ou laptop graças a seu design articulado de 360 graus. Ele também tem suporte para a doca móvel XG da Asus, que testamos com o Fluxo Z13 no início deste ano.

O Fluxo X16 incorpora um processador AMD Ryzen 6900HS e um Nvidia RTX 3070 Ti em sua minúscula estrutura. De alguma forma, conseguiu pesar apenas 2,1 kg.

Este hardware high-end é combinado com um mini painel de LED QHD 165Hz com um impressionante pico de luminosidade de 1100 lêndeas.

No entanto, não foram apenas laptops no evento Boundless da Asus, a marca também revelou uma nova linha de acessórios.

A linha ROG Slash apresenta bolsas, headwear e uma capa para laptop. Não era algo que estávamos esperando ver, mas tudo parece surpreendentemente legal e funcional.

Os produtos apresentam materiais repelentes de água TPU emparelhados com fivelas superdimensionadas e acentos rosa e azul. Como na maioria dos produtos ROG, há uma vibração ciberpunk distinta, e nós a cavamos.

Finalmente, a Asus anunciou uma expansão para seu jogo ROG Citadel XV, chamado Scar Runner. É um jogo parkour em primeira pessoa com um elemento de quebra-cabeça.

Aqueles com o laptop Scar 17 edição especial poderão encontrar pistas escondidas no próprio laptop, embora não estejamos convencidos de que essa será a razão pela qual alguém comprará uma máquina tão sofisticada.

Os novos laptops estarão disponíveis a partir do terceiro trimestre de 2022. O ROG Strix Scar 17 Special Edition começará em £3.999,99, o preço ainda não foi anunciado para o Flow X16.

