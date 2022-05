Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Computex está a apenas algumas semanas de distância, mas o Asus saltou a arma e revelou uma série de novos laptops e dispositivos 2 em 1 antes do show.

Há algo para quase todos na nova linha, incluindo os mais excêntricos entre nós. Então, vamos dar uma olhada no que o Asus tem reservado.

Há cinco novos modelos na Série VivoBook Pro, todos com telas OLED em tamanhos que variam de 14 polegadas a 16 polegadas.

Eles vêm com algumas especificações de carne bovina, até um 12º Gen Intel Core i9 12900H ou Ryzen 9 6900HX e 32GB de RAM DDR5. Este é emparelhado com um Nvidia GeForce RTX 3070 Ti e até 2TB de armazenamento PCIe 4.0.

Estas são máquinas de alta especificação para os profissionais mais exigentes e foram premiadas com certificações de durabilidade de grau militar.

Há quatro novos laptops na linha VivoBook S, em tamanhos que variam de 14 a 16 polegadas. Novamente apresentando exclusivamente displays OLED.

Estes dispositivos são leves, finos e possuem um chassi metálico premium. Eles vêm configurados com até 12th Gen Intel Core i7 12700H ou AMD Ryzen 9 6900HX CPUs, juntamente com 16GB de RAM DDR4 e 1TB PCIe SSD.

Nosso anúncio pessoal favorito é a louca edição do VivoBook 13 Slate OLED artist. Projetados por Philip Colbert e Steve Harrington, estes dispositivos conversíveis apresentam acabamentos, embalagens e acessórios personalizados - e eles certamente fazem uma declaração.

Há até mesmo uma figura esculpida de lagosta em desenho animado que se dobra como um porta-estilo funky para a caneta Asus 2.0 em pacote. O que mais você poderia pedir?

O ZenBook Pro 16X OLED é o mais recente carro-chefe da Asus e tem um truque familiar em sua manga. Ao abrir o teclado, eleva-se em uma inclinação semelhante à que vimos no Zephyrus S17. Isto permite um melhor desempenho térmico enquanto permanece com apenas 16,9 mm de espessura. Também é mais ergonômico para digitação.

Em outro lugar, vemos um chassi de liga de alumínio aeroespacial. Até um processador Intel Core i9 12900H da 12ª geração e GPU Nvidia GeForce RTX 3060. Há também uma bateria de 96Wh e um display OLED de 16:10 com formato 4K OLED.

Há dois novos dispositivos leves de 13,3 polegadas na série S do Zenbook. Ambos são dispositivos conversíveis que podem ser girados para uso em estilo de mesa, e ambos apresentam displays OLED.

Você pode escolher entre um 12th Gen Core i7 e um processador Ryzen 7 6800U, a última opção dando-lhe até 19 horas de vida útil da bateria.

Estamos sempre entusiasmados com os dispositivos de tela dupla da Asus e o mais recente participante da linha ZenBook Pro Duo parece que poderia ser o melhor até agora.

Ele apresenta uma tela OLED de 14,5 polegadas de 2,8K 120 Hz com suporte Dolby Vision. Ao lado de uma tela secundária de 12,7 polegadas inclinada por toque. Sob o capô, há um processador Intel Core i9 12900H 12th Gen e GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

A série ZenBook Pro vê dois novos participantes, o Pro 15 Flip OLED e o Pro 17.

Melhor laptop 2022: Notebooks de alto orçamento e premium para profissionais, estudantes e usuários casuais Por Max Freeman-Mills · 10 Maio 2022

O primeiro é um dispositivo conversível que embala até o 12º Gen Core i7 com um visor de 120Hz de 2,8K OLED amanteigado.

O modelo de 17 polegadas tem até um processador AMD Ryzen 9 6900HX e GPU Nvidia GeForce RTX 3050, emparelhado com uma tela sensível ao toque IPS 2,5K com suporte Dolby Vision.

A Asus ainda não anunciou os preços para esta enorme pilha de hardware, mas tudo deve ser lançado em breve, e mal podemos esperar para ver de perto.

PC Gaming Week (9 - 13 de maio) em associação coma Nvidia GeForce RTX

Se você é um veterano de PC Gaming ou um novato total, nós temos você coberto!

Visite nosso centro de jogos para PC para obter as últimas notícias e críticas, conferir algumas características excelentes e encontrar detalhes dos melhores produtos por aí.

Com um monte de conteúdo excelente caindo todos os dias, não deixe de marcar a página e voltar para a sua correção diária.

Escrito por Luke Baker.