Como assistir ao evento de lançamento do Asus ZenBook Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Asus nos impressionou com sua primeira geração de ZenBook Pro Duo, um portátil peculiar com uma tela secundária acima do teclado. Depois, em 2021, aperfeiçoou ainda mais o design.

Agora, a Asus planejou um evento de lançamento ao vivo, chamado The Pinnacle of Performance, para revelar a próxima geração de seus icônicos laptops de tela dupla.

Se você mal pode esperar para ver o que a próxima iteração traz à mesa (ou volta, aliás) - aqui está tudo o que você precisa saber sobre o próximo evento Asus.

Asus' The Pinnacle of Performance evento virtual ao vivo é no dia 9 de maio de 2022 às 12:00 EDT. Aqui estão os horários internacionais, para que você possa se sintonizar:

São Francisco - 09:00 PST

Nova Iorque - 12:00 EST

Londres - 17:00 BST

Berlim - 18:00 CEST

Nova Delhi - 21:30 IST

Tóquio - 01:00 JST, 10 de maio

Sydney - 02:00 AEDT, 10 de maio

Qualquer pessoa interessada pode se inscrever e adicionar o evento ao seu calendário visitando esta página no website da Asus. Também incorporamos o fluxo de vídeo no topo desta página para que você possa assistir.

Sabemos que a Asus apresentará dois novos laptops, o ZenBook Pro 14 Duo (UX8402) e o ZenBook Pro 16X (UX7602). Ambos os dispositivos apresentarão telas OLED de 120Hz que prometem ser excelentes ferramentas para a criação de conteúdo. Eles também serão bastante rápidos, graças às CPUs Intel Core i9-12900H da 12ª geração e às GPUs Nvidia GeForce RTX 3050 Ti dentro. Embora não sejam tocadas como máquinas de jogos, parece que serão capazes de lidar com alguns jogos menos intensos do ponto de vista gráfico sem problemas.

Asus diz que ele destacará melhorias de desempenho em todo o seu portfólio de laptops e promete algumas das primeiras tecnologias do mundo a serem iniciadas. Os novos laptops são projetados para apresentar sistemas de refrigeração premium e ergonomia inteligente e atualizada. Graças ao avançado AAS Ultra (Active Aerodynamic System), tanto o ZenBook Pro 14 Duo quanto o ZenBook Pro 16X devem se beneficiar de um desempenho relativamente desenfreado.

Escrito por Luke Baker.