Os modelos ROG Strix SCAR e Strix G 2022 são construídos para entusiastas de esportes eletrônicos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com seus mais recentes laptops Strix, a Asus está perseguindo entusiastas de esportes eletrônicos com componentes de ponta e opções de painel de atualização rápida.

O Asus ROG Strix Scar em particular é construído para jogos com taxa de atualização rápida, usando um switch MUX e GPU Nvidia de ponta para fornecer o melhor desempenho gráfico. Ele pode embalar até 64 GB de RAM DDR5 rodando a 4800 MHz e um SSD PCIe gen 4 NVMe de 2 TB com um slot sobressalente para atualização no futuro.

O 2022 Strix Scar vem com dois modelos, versões de 15 polegadas e versões de 17 unch. O modelo de 15 polegadas tem três opções diferentes de painel IPS com resolução QHD de 240 Hz, Full HD com 300 Hz ou QHD a 165 Hz. Enquanto isso, o Scar de 17 polegadas oferece QHD 240Hz ou Full HD 360Hz.

Ambas as opções apresentam recursos de Dolby Vision HDR e Adaptive Sync, tempo de resposta de 3 ms e visuais de jogo atraentes. Inúmeras coisas foram aprimoradas também por dentro e por fora. O Scar usa o resfriamento de Metal Líquido Extremo de Conductonaut Thermal Grizzly, tornando-o até 15 graus mais frio para um desempenho superior.

Por conveniência, ele também possui um trackpad maior para um controle de jogo mais preciso quando você não está usando um mouse independente. Um novo design bacana também inclui um teclado translúcido que permite que você veja o interior da máquina, um acréscimo sofisticado ao lado do estilo matricial esportivo.

Enquanto isso, os novos ROG Strix G15 e G17 exibem tela Full HD de até 360 Hz com tempo de resposta de 3 ms, Dolby Vision HDR e Adaptive Sync para inicializar.

Todos os modelos 2022 de laptops Strix têm configurações de quatro alto-falantes com surround virtual Dolby Atmos , cancelamento de ruído AI bidirecional para que você ainda possa ser ouvido ao conversar com amigos e muito mais. Eles também incluem uma bateria de 90 Wh, além de 100 W Type-C de carregamento para carregamento conveniente quando você estiver fora de casa.

Há muito o que animar os jogos para celular em 2022.