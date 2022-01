O 2022 ROG Zephyrus G14 apresenta um novo display Nebula

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Asus está na CES 2022 com uma variedade de laptops que agradam aos jogadores, com lançamento previsto para este ano. Um deles é a edição de 2022 do Asus ROG Zephyrus G14.

Como as gerações anteriores do Zephyrus G14 , o modelo 2022 foi projetado para ser ultraportátil e ainda oferece muitas habilidades em jogos. Como seria de esperar, inclui as opções mais recentes de CPU e GPU da AMD, mas muito mais.

Para 2022, o Zephyrus G14 possui RAM DDR5 e um SSD PCIe de 1 TB para garantir multitarefa rápida e funcional. Este modelo também é um dos primeiros laptops ROG a exibir a nova tela Nebula da empresa. Essa é uma tela 16:10 com um tempo de resposta de 3ms, uma resolução QHD, taxa de atualização de 120 Hz, brilho de pico de 500 nits e 100% de cobertura da gama de cores DCI-P3.

Como era de se esperar, o G14 mais recente também é atraente, com opções de acabamentos Eclipse Grey ou Moonlight White. Esta tampa do laptop tem 14.969 furos fresados CNC de precisão com 1.449 mini LEDs (mais do que os modelos anteriores) que compõem o display AniMe Matrix. Assim, você pode personalizar seu laptop com ainda mais estilos.

Apple macOS 11 Big Sur: todos os novos recursos importantes do Mac explorados Por Dan Grabham · 4 Janeiro 2022

Com uma CPU AMD eficiente sob o capô, a edição 2022 do Zephyrus G14 deve continuar a viver de acordo com seus limites de vida útil de bateria portátil e confiável. Um projeto de câmara de vapor também deve manter a máquina funcionando em um ambiente frio e silencioso.