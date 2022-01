Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Asus está na CES 2022 e revelou uma série de laptops para jogos poderosos para o próximo ano, incluindo o Asus ROG Zephyrus Duo 16 com tela dupla.

Como você deve ter percebido pelo nome, o Zephyrus Duo 16 pretende oferecer um painel de 16 polegadas em um corpo de 15 polegadas, com uma tela 4K secundária de meia altura no screenpad plus. Esse monitor secundário agora desliza para cima e se inclina para fora do caminho quando você abre a máquina. Garantindo resfriamento superior.

Este mecanismo deslizante também fecha a lacuna entre as duas telas e fornece uma experiência muito mais próxima para uma imersão superior.

O Asus ROG Zephyrus Duo 16 oferece algumas especificações de tela sérias com uma escolha de dois painéis. Você pode selecionar o display ROG Nebula HDR ou o display ROG exclusivo desenvolvido em parceria com o BOE, denominado painel Dual Spec.

O primeiro deles oferece uma resolução QHD por meio de um mini-painel LED 16:10 com taxa de atualização de 165 Hz, certificação VESA DisplayHDR 1000 e relação de contraste de 100.000: 1. Enquanto o painel Dual Spec oferece a capacidade de alternar entre 4K 120 Hz e Full HD 240 Hz, você tem uma escolha de como jogar dependendo dos jogos. Maximize os gráficos para visuais soberbos ou concentre-se nas taxas de quadros para um jogo mais competitivo.

Esta máquina executa o Windows 11 como padrão e arrasta com as ofertas mais recentes da Intel e Nivida sob o capô. Para maximizar o desempenho, esta máquina de jogos ultrafina também usa Metal Líquido Extremo de Thermal Grizzly Conductonaut. A Asus afirma que o resfriamento de metal líquido ajuda o Zephyrus Duo 16 a funcionar até 15 graus mais frio para um desempenho superior.

O carro-chefe da ROG é completado com seis alto-falantes, Dolby Atmos e recursos de áudio de alta resolução também. Tudo isso alojado em uma estrutura menor do que a geração anterior.