Como assistir ao evento de lançamento do Asus CES 2022: The Incredible Unfolds

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para o CES deste ano, a Asus está planejando um evento virtual para revelar seus produtos para 2022.

Esperamos ver vários lançamentos diferentes da Asus este ano e o CES 2022 é o momento perfeito para revelar dispositivos empolgantes. Embora o que está por vir não seja conhecido no momento, a pista pode muito bem estar no título do evento - "The Incredible Unfolds".

Já vimos alguns lançamentos interessantes do braço de jogos da Asus - a República dos Gamers - na forma do compacto ROG Flow Z13 , um ROG Zephyrus Duo 16 atualizado e melhorado e novos laptops SCAR e Strix , mas ainda há mais por vir .

Animado? Bem, veja como assistir.

Melhores ofertas de laptops para Amazon Prime Day 2021: Apple, Acer, Asus, HP e mais Por Dan Grabham · 5 Janeiro 2022

O evento Incredible Unfolds está programado para acontecer durante o CES 2022 em 5 de janeiro de 2022. Se você estiver interessado em ver o que está sendo revelado, você pode assistir ao evento nos seguintes horários:

Londres - 16h00

Paris - 17h00

Las Vegas - 08:00

Taipei - 00:00

Você pode acessar o site oficial aqui para saber mais.

Assistir ao evento The Incredible Unfolds é fácil. A Asus já tem uma configuração de transmissão ao vivo no YouTube que você pode assistir aqui:

Como alternativa, você pode assisti-lo ao vivo no Facebook e se manter atualizado com os perfis de mídia social da Asus - Twitter , Instagram e TikTok .