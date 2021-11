Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mais recente dispositivo 2 em 1 da Asus é o VivoBook 13 Slate OLED, um tablet Windows de 13,3 polegadas com uma tela OLED e um teclado removível.

A partir de US $ 599,99, a Asus disse que sua tela OLED tem uma proporção de 16: 9 e é capaz de exibir 1,07 bilhão de cores, cobre 100 por cento da gama de cores DCI-P3 e tem um tempo de resposta de 0,2 milissegundos. Ele também tem níveis de luz azul "até 70 por cento mais baixos do que um display LCD".

Outros recursos incluem suporte para Dolby Vision e Dolby Atmos, velocidade de até 3,3 GHz com CPU quad-core da Intel, bateria de 50Wh, duas portas USB-C, um conector de áudio, leitor de cartão microSD, suporte para Wi-Fi 6 e um sensor de login por impressão digital embutido no botão liga / desliga. O VivoBook 13 Slate OLED também vem com uma caneta, chamada Asus Pen 2.0, que se conecta magneticamente e possui 4.096 níveis de pressão. Também possui quatro pontas intercambiáveis.

Ah, e o Slate OLED tem um suporte de tampa com movimento de dobradiça de até 170 graus.

Em termos de câmeras, existe um sensor traseiro de 13 megapixels e um sensor frontal de 5 megapixels. Você pode ver a lista completa de especificações e outros recursos no site da Asus.

A Asus disse que o VivoBook 13 Slate OLED estará disponível para compra a partir de dezembro de 2021. Ele chegará rodando o Windows 11 Home.