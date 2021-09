O Asus Vivobook Pro é lançado para criadores casuais, oferece telas OLED e DialPad virtual para controle

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Asus atualizou uma série de laptops que descreve como sendo para criativos. Enquanto o ProArt Studiobook de nível superior oferece um dial físico no chassi para controle de edição, o Vivobook Pro obtém uma versão virtual do dial.

Isso significa que, em vez de passar pelas várias configurações do software de edição, você poderá usar um dial virtual no trackpad. Você pode personalizá-lo acessando as funções que desejar, com total suporte de aplicativos Adobe, por exemplo.

Existem duas versões do Vivobook Pro - os modelos X e os modelos não-X mais normais, com dois tamanhos de tela cada.

Os Vivobook Pro 14X e 16X OLED são os modelos mais poderosos, com opção de display 4K HDR OLED no modelo de 16 polegadas ou 2.8K OLED no modelo de 14 polegadas. Esse monitor atende aos padrões VESA DisplayHDR 600 True Black e é certificado pela Pantone para precisão de cores.

Você pode optar por potência Intel ou AMD, com Core i7 H Series ou Ryzen 5000 H-Series dependendo de sua preferência e até gráficos Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Até 32 GB de RAM podem ser configurados, com uma ampla gama de conectividade física no corpo.

Haverá uma gama de cores, com a Asus fazendo questão de frisar que o Cinza Cometa e o Branco Meteoro têm um acabamento único, fosco, descrito como "arenito polido", o que garantirá que ele não fique coberto por impressões digitais.

Descendo um nível está o Asus Vivobook Pro 14 ou 15, que vem em tamanhos de 14 ou 15 polegadas, com um OLED de 2.8K ou FHD OLED disponível.

Mais uma vez, pode ser AMD ou Intel, com placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3050 e até 16 GB de RAM, então está posicionado um pouco mais abaixo - mas ainda tem uma aparência premium para os procedimentos.

O Asus Vivobook Pro 15 OLED começará a partir de £ 1.099, enquanto o Vivobook Pro 16X OLED começará a partir de £ 1.399 - novamente, os preços variam muito com base na configuração.

Os modelos Vivobook Pro estarão disponíveis a partir de dezembro de 2021.