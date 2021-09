O Asus ProArt Studiobook inclui um dial físico para tornar sua edição mais precisa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Asus atualizou seu ProArt Studiobook, seu laptop voltado para criativos, com uma série de novas versões, que compartilham o mesmo recurso exclusivo - um dial físico.

A inclusão do dial localizado no deck no canto superior esquerdo do touchpad significa que você pode ter controles precisos sobre uma ampla gama de aplicativos, com suporte total nos aplicativos criativos da Adobe, como Premiere Pro, Photoshop ou Lightroom.

Você pode personalizar a funcionalidade do dial, para tornar os fluxos de trabalho mais fáceis, com menos rolagem ou arrastamento no touchpad, para que as coisas sejam mais precisas e intuitivas. Você também pode usar uma caneta no trackpad, que também possui um terceiro botão central para mais opções de controle.

O novo Studiobook virá em duas versões. O ProArt Studiobook Pro é equipado com processadores AMD Ryzen 5000 H-Series ou pode ser configurado até Intel Xeon de 3ª geração. No lado gráfico, você obterá a GPU de laptop Nvidia RTX A2000 ou A5000.

Há a opção de display OLED ou não OLED de 16 polegadas, com o 4K HDR OLED atingindo os padrões VESA DisplayHDR 600 True Black, são calibrados com Pantone para precisão de cores e Calman Verified.

Também existe a opção de OLED ou não nos modelos step-down, o ProArt Studiobook. Novamente, esta é uma máquina poderosa lançada em criativos, mas desta vez oferecendo AMD Ryzen 5000 H-Series ou até processadores Intel Core i9, com gráficos GeForce RTX 3070 ou 3060.

Você obtém uma ampla gama de conectividade, com Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1 e um leitor de cartão SD Express 7.0.

Ambos possuem SSDs duplos e podem ser configurados com até 64 GB de RAM.

Esses laptops foram realmente projetados para aqueles que passam muito tempo trabalhando em tarefas intensas, desde o processamento de imagem na extremidade inferior, passando pela edição e produção de vídeo, ou até a modelagem CAD e manipulação de big data na parte superior.

O ProArt Studiobook 16 OLED estará disponível a partir de dezembro de 2021 a partir de £ 1.999, o Studiobook Pro 16 OLED a partir de £ 2.099, mas os preços variam consideravelmente dependendo da configuração.

Para quem não precisa de máquinas tão potentes, a Asus também está anunciando novos modelos do Vivobook Pro.