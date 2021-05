Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O evento Unleash the Tiger Inside da Asus revelou uma série de novos laptops, e liderando a linha está o enorme e impressionante ROG Zephyrus S17. O último modelo da série S da linha Zephyrus tem uma lista de especificações que vai dar água na boca.

Liderando a carga de especificações está, sem dúvida, a grande tela de 17 polegadas. Dependendo se você valoriza taxas de quadros e suavidade ou prefere detalhes nítidos, há um painel para você.

O Zephyrus S17 vem com duas opções: resolução QHD e atualização de 165 Hz com suporte G-Sync ou um painel 4K 120 Hz com sincronização adaptável. De qualquer forma, você está obtendo uma tela rápida, capaz de tempos de resposta de 3 ms. Se houver jogos capazes de atingir 120 fps com resolução de 4K, isso pode ser incrível.

Com ambos os monitores oferecendo 100% de validação DCI-P3 e Pantone, eles também prometem ser telas ideais para criadores, seja para edição de vídeo ou foto. Isso significa que você será capaz de jogar e criar nele em igual medida. A Asus também diz que é compatível com Dolby Vision.

Ele é alimentado pelo mais recente processador Tiger Lake-H da Intel e vem com poderosos gráficos GeForce RTX 3080. Mas tem mais: esconde um recurso super prático.

O teclado do Zephyrus S17 possui um mecanismo que permite que ele suba 5 graus, tornando-o uma experiência de digitação mais confortável e, ao mesmo tempo, ajudando suas mãos a se manterem frias, levantando as teclas do corpo do laptop.

Como se isso não bastasse, o teclado também possui interruptores mecânicos ópticos e um layout semelhante ao de um desktop, além de iluminação RGB por tecla, permitindo a personalização de cores e padrões.

Qual Apple MacBook é o melhor para você? MacBook Air ou MacBook Pro? Por Britta O'Boyle · 11 Maio 2021

Para aproveitar ao máximo a potência do laptop, a máquina está equipada com até três SSDs PCIe Gen 4 NVMe em uma matriz RAID HyperDrive Ultimate veloz mais até 48 GB de RAM DDR4-3200.

Há também uma porta Thunderbolt 4 USB-C, uma porta USB 3.2 Tipo-C mais até três portas USB 3.2 Tipo-A, um leitor de cartão SD de tamanho completo, porta HDMI 2.0b e porta de áudio de 3,5 mm. Você também pode usar a porta Thunderbolt para carregar, mas se usar o adaptador de energia personalizado, você o abastecerá mais rápido.

Agora, apesar de apresentar uma enorme tela de 17 polegadas, o laptop é relativamente compacto. Mede 39,5 cm de largura e tem apenas 2 cm de espessura.

Escrito por Cam Bunton.