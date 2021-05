Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Estamos nos aproximando do verão agora e isso geralmente significa uma grande reformulação das linhas de laptops da maioria das empresas. Isso - é claro - inclui a Asus .

A Asus está prestes a revelar uma nova geração de laptops para jogos em um evento que promete ser tudo menos sutil. Pelo menos, se o slogan Unleash the Tiger Inside servir de referência.

O evento de lançamento está previsto para começar às 13h BST do dia 11 de maio e estará disponível para assistir publicamente como uma transmissão ao vivo. Em seu fuso horário, isso significa o seguinte:

Los Angeles - 05:00 PST

Nova York - 08:00 EST

Paris / Barcelona / Berlim - 14:00 CEST

Dubai, Emirados Árabes Unidos - 16:00 GST

Nova Delhi, Índia - 17:30 IST

Sydney, Aus - 22:00 AEST

Fácil, você pode assistir aqui mesmo nesta página. Incorporamos a transmissão ao vivo no início deste artigo para sua conveniência. No entanto, se você quiser se envolver com a conversa ou assistir direto no YouTube, você pode encontrar o stream aqui.

Não há muitas informações oficiais por aí, dado o desejo da Asus de manter tudo isso em segredo, mas na descrição do vídeo do YouTube ele menciona especificamente uma nova linha de laptops Zephyrus.

A linha Zephyrus incluiu - no passado - o Zephyrus G16, que é um laptop preto fosco minimalista com taxas de atualização muito altas, processamento interno poderoso e resfriamento. Podemos esperar mais do mesmo. A menos que o mencionado Tigre seja - na verdade - apenas um gatinho, o que parece incrivelmente improvável.

Portanto, marque esta página e volte a tempo para a grande revelação.

