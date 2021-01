A reformulação do Asus ZenBook Duo levanta a segunda tela para que seja mais fácil de ver

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Asus já havia anunciado novos equipamentos com sua marca Republic of Gamers na CES 2021 - agora é a vez dos ZenBooks ganharem uma nova vida.

Mas não são os ultraportáteis desta vez - em vez disso, os dispositivos ZenBook Duo de tela dupla maiores têm atualizações.

O Asus ZenBook Duo UX482 e UX582 são o resultado, versões de 14 e 15,6 polegadas com os atuais processadores Intel Core de 11ª geração

No Duo 14 (UX482), isso significa até processadores Core i7 com gráficos Intel Iris X ou gráficos Nvidia GeForce MX450.

O Pro Duo 15 (UX582) como o modelo maior é chamado, tem uma tela OLED de 4K e aumenta a vantagem para o Core i9 mais a placa de vídeo GeForce RTX 3070 da Nvidia.

Além disso, desta vez, a linha ZenBook Duo tem um truque inteligente na manga para a importante segunda tela acima do teclado.

O novo ZenBook Duo apresenta o que a Asus está chamando de Active Aerodynamic System Plus (AAS Plus) com um novo design de dobradiça que levanta a tela secundária de 12,6 ou 14 polegadas chamada ScreenPad Plus em até 7 ou 9,5 graus, e o próprio laptop fora do escrivaninha.

A dobradiça existente do ZenBook Duo já levantou o dispositivo como um todo, mas não a tela secundária.

A Asus diz que esse recurso aumenta o fluxo de ar em até 49 por cento e, naturalmente, melhora os ângulos de visão do ScreenPad Plus. Um efeito colateral é que a lacuna entre os dois monitores é reduzida, melhorando a experiência.

A falta de Thunderbolt 3 na geração anterior saltou fora da folha de especificações, mas isso agora foi corrigido - e depois alguns - com a adição de uma porta Thunderbolt 4 .

Há também um modo de desempenho que pode aumentar a potência da CPU de 15 para 28W para maior potência, além de um novo aplicativo do Painel de Controle na segunda tela para funções comumente usadas em aplicativos de nível profissional como Adobe Premiere, Photoshop e Lightroom.

Escrito por Dan Grabham.