Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando você pensava que os laptops para jogos não poderiam ficar mais complicados, surge o Flow X13. Um minúsculo laptop conversível com apelo intrigante.

A Asus já mostrou o novo e melhorado ROG Zephyrus G14 , mas como você deve ter percebido pelo nome, o Flow X13 é ainda menor.

Este é um laptop para jogos estilo 2 em 1 ultraportátil de 13 polegadas que pode ser colocado em diferentes posições, modo tenda, modo de espera e uma configuração de laptop mais tradicional.

Ele é projetado para ser leve, compacto e ultra-portátil, pesando apenas 1,3 kg e apenas 15 mm de espessura, enquanto oferece uma quantidade decente de potência para jogos com uma CPU AMD Ryzen 9 5980HS, GPU Nvidia GeForce GTX 1650 e até 32 GB de LPDDR4X RAM de 4266 MHz.

Com essa configuração AMD Ryzen , a Asus afirma que o Flow X13 pode administrar até 11 horas de uso antes de precisar ser carregado, ponto em que o carregador USB-C PD pode fornecer 60 por cento de seu suco em menos de 40 minutos.

Apesar de seu tamanho, a tela 16:10 neste laptop compacto também não é desleixada. Ele vem com opções de painel de taxa de atualização Full HD 120Hz ou painel UHD 60Hz IPS. Ambas as opções incluem tecnologia de tela sensível ao toque e proteção Gorilla Glass - ideal para quando você estiver usando no modo tablet para evitar arranhões.

No entanto, onde o Flow X13 fica interessante é com a GPU externa XG Mobile, que funciona não apenas como uma eGPU tradicional, mas também como um hub para todos os seus periféricos e equipamentos de jogos. Este eGPU pode suportar placas gráficas até RTX 3080 da Nvidia e possui um módulo de potência de 280W integrado, bem como conexões para USB, Ethernet, DisplayPort e muito mais.

Esta configuração também se destaca da multidão, já que a Asus criou um conector PCIe 3 proprietário que afirma poder entregar 63 Gbps de largura de banda gráfica. Isso é mais do que largura de banda do que o Thunderbolt 4, mas vem com a desvantagem de um cabo bastante robusto que, sem dúvida, será difícil de substituir se quebrar.

Não há informações sobre preços ainda, mas o Flow X13 deve ser lançado ainda neste trimestre. Você pode descobrir mais sobre isso aqui .

Escrito por Adrian Willings.