Asus Scar G15 e G17 atualizados com tela de 360 Hz e teclados mecânicos ópticos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que a Asus está atrás de jogadores competitivos com as versões 2021 do ROG Strix Scar G15 e G17.

Esses laptops de jogos estão agora sendo apresentados como "potências de jogos" e as "máquinas de e-sport portáteis definitivas". Graças aos recursos de destaque, não apenas incluindo versões móveis das GPUs da série RTX 3000 da Nvidia e CPUs da série Ryzen 5000 da AMD, mas muito mais.

Os destaques incluem opções de tela com uma escolha de taxa de atualização Full HD 360 Hz e tempo de resposta de 3 ms ou WQHD, painéis de 165 Hz e 3 ms, ambos com sincronização adaptativa e engastes mínimos.

Até uma GPU Nvidia GeForce RTX 3080

CPU até AMD Ryzen 9 5900HX

Até 64 GB de RAM DDR4-3200 MHz

SSD de até 1 TB

Bateria de carregamento rápido de 90 Whr

Não contente em apenas adicionar telas com taxa de atualização rápida, a Asus também está lançando o que considera ser um recurso revolucionário na forma de uma configuração de teclado mecânico-óptico.

Certamente uma visão incomum em um laptop de jogos, este teclado promete não apenas uma digitação confortável, mas uma entrada mais precisa e atuação mais rápida do que um teclado de laptop padrão, sem atraso de denúncia.

Como os laptops Strix Scar anteriores, esses modelos também apresentam alguns detalhes de estilo sérios e elegantes. Eles estão disponíveis em três cores diferentes "Original Black", "Eclipse Grey" e "Electro Punk", completando o chassi de alumínio.

Mas a estética estilosa não para por aí, já que o 2021 Scars também tem uma barra de luz RGB nova e aprimorada com ainda mais LEDs para um underlow mais refinado e uma experiência Aura Sync mais satisfatória. Eles também podem ser personalizados, com tampas térmicas intercambiáveis que permitem até mesmo personalizá-los com placas impressas em 3D que você mesmo fez.

A Asus diz que também trabalhou para reduzir a área ocupada pelos laptops Scar com engastes menores, proporcionando uma proporção maior entre a tela e o corpo e um chassi que é sete por cento menor do que os modelos anteriores. Apesar disso, há um trackpad que é 85 por cento maior do que antes para tornar a vida mais fácil e quatro alto-falantes com capacidade Dolby Atmos.

Tal como acontece com o Zephyrus G14 , a Asus também equipou o Scars com tecnologia de microfone de cancelamento de ruído AI bidirecional para ajudar a tornar seu bate-papo de voz cristalino durante as sessões de jogo.

A Asus ainda não anunciou o preço ou a data de lançamento, mas você pode descobrir mais sobre o Scar G15 e o Scar G17 no site da empresa.

Escrito por Adrian Willings.