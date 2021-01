Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Asus ROG Zephyrus G14 foi um dos nossos laptops compactos para jogos favoritos de 2020. O que faltava em tamanho compensava em caráter, energia e duração da bateria.

Agora parece que a empresa está pegando um laptop para jogos já excelente e tornando-o ainda melhor com a adição não apenas de componentes internos atualizados, mas também de uma tela de 1440p com taxa de atualização de 144Hz.

Processador AMD Ryzen 9 5900HS

GPU Nvidia GeForce RTX 3060 6GB GDDR6

Tela IPS de 14 polegadas 2560 x 1440 com sincronização adaptável

16 GB DDR4 3200 MHz de RAM, 1 TB M.2 NVMe SSD

Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.1 (banda dupla)

Com o modelo 2021, a Asus está equipando o Zephyrus G14 com as novas CPUs da série Ryzen 5000 da AMD e as versões móveis recém-anunciadas da GPU RTX 3060 da Nvidia. O último está definido para ser a versão Max-P dessa placa de vídeo, é claro, mas deve resultar em um bom aumento de desempenho em relação ao modelo anterior.

A combinação de hardware atualizado e uma tela melhorada deve levar a alguns visuais elegantes e experiências de jogo agradáveis, apesar da estatura compacta do G14.

Com uma nova GPU da série RTX 3000 integrada, o Zephyrus G14 será capaz de aproveitar ao máximo os visuais de traçado de raio na lista cada vez maior de jogos que o suportam, ao mesmo tempo que oferece taxas de quadros decentes o suficiente para aproveitar ao máximo a taxa de atualização de 144 Hz .

A tecnologia Deep Learning Super Sampling (DLSS) da Nvidia também está disponível para aumentar o desempenho caso você precise.

Outros destaques do G14 incluem aquele elegante display AniMe Matrix de 1.215 mini-LED na tampa que pode ser personalizado com diferentes animações, visualizadores e muito mais. Cancelamento de ruído AI bidirecional, que a Asus afirma, torna o bate-papo por voz "cristalino" com seus amigos e satisfaz o áudio Dolby Atmos através dos alto-falantes quádruplos. E uma duração de bateria satisfatória de 10 horas.

Não há uma palavra oficial sobre quando o G14 será lançado ou quanto custará, mas você pode saber mais sobre ele aqui .

Escrito por Adrian Willings.