Economize £ 300 no laptop para jogos Asus TUF FX505 esta semana

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon nos surpreendeu com suas vendas de verão e entre as pechinchas estão alguns dispositivos de jogos. Um deles é o laptop para jogos Asus TUF FX505 .

O TUF faz parte da gama de produtos para jogos econômicos da Asus e agora com um desconto de £ 300, este laptop é ainda mais uma pechincha.

Não se deixe enganar pelo preço, pois este laptop ainda é uma máquina bonita e com algumas especificações decentes pelo dinheiro.

Ele possui uma tela de 15,6 polegadas apoiada por uma CPU Intel Core i5-9300H, placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1650, 8 GB de RAM e uma unidade de inicialização SSD NVMe de 512 GB.

Fazendo jus ao seu nome, o laptop para jogos Asus TUF FX505 aparentemente vem com um chassi "projetado de forma agressiva", construído para ser forte e robusto. Esse design ainda atende aos padrões de teste militar MIL-STD-810G para durabilidade.

Ele também possui um design centrado no jogador com um "teclado inspirado na área de trabalho" com teclas iluminadas, teclas de toque WASD acentuadas e um acabamento de moldura estreito para ajudá-lo a aproveitar ao máximo a tela.

O modelo com desconto apresenta um painel de taxa de atualização de 1080p de 60Hz e 15,6 polegadas, mas também há opções de tela mais rápidas.

Para ajudar você a começar o jogo, este laptop também vem com uma avaliação gratuita de 30 dias do Xbox GamePass para PC incluído na caixa também.