Asus finalmente lançou o tão esperado laptop “Projeto Intel Athena” que ele mostrou pela primeira vez em janeiro passado no CES 2020.

Chamado Chromebook Flip C436, ele segue o C434 e ainda é um laptop premium que executa o Chrome OS. O C436 possui uma tela sensível ao toque de 13 polegadas (1080p) de 1080p, um corpo leve de liga de magnésio, um processador Intel Core de 10ª geração, até 16 GB de RAM, um SSD de 512 GB, conectividade Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, um sensor de impressão digital, suporte para caneta, duas portas USB-C, um teclado retroiluminado e uma bateria de 12 horas.

Mais importante ainda, é o Projeto Atena verificado. O que isso quer dizer? Bem, o Projeto Athena, na sua forma mais pura, é basicamente um conjunto de padrões que a Intel quer para laptops, como uma duração mínima de nove horas de bateria. Os engenheiros da Intel têm trabalhado com empresas como a Asus, bem como a HP, a Dell e muitas outras, para criar laptops que atendam a esses padrões. Até os testará antes de serem verificados.

Nós visualizamos o Flip C436 em janeiro e, embora nosso tempo tenha sido breve com o novo Chromebook da Asus foi breve no showfloor, saímos impressionados com o design geral, desempenho e abordagem do dispositivo. Este é um espaço de território premium da Asus. Pelo que vimos, se você está prestes a comprar um Chromebook “premium”, como o Pixelbook, isso garante um olhar mais atento primeiro.

Estamos ansiosos para ter mais um jogo com o laptop em breve. Ele vem em duas cores - prata transparente e branco aerogel - e começa em US $799. Asus é esperado para vender o laptop conversível através de seu site, Amazon, e Play Store.

