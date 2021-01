Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Asus tem se aventurado com configurações de tela dupla por um tempo agora com vários laptops Zephyrus Duo . Agora a empresa revelou uma nova adição à linha de produtos, o GX551.

Em meados de 2020, a Asus revelou o Asus ROG Zephyrus Duo 15 (GX550). Uma máquina que foi apresentada como o "primeiro laptop para jogos do mundo com uma tela dupla", mas era muito mais do que apenas isso. Como os outros laptops Zephyrus que vimos, ele também era ultrafino, trazia alguns hardwares importantes sob o capô e prometia um desempenho impressionante também.

A Asus agora pegou essa base sólida e fez alguns ajustes para tornar o Duo 15 ainda mais atraente.

Processador AMD Ryzen 7 5800H ou Processador Ryzen 9 5900HX

Até 48 GB de DDR4 32000 MHz de RAM

Até dois SSDs NVMe de 1 TB no Raid 0

Nvidia GeForce RTX 3060, 3070 ou 3080

15,6 polegadas Non-Glare UHD (3840 x 2160) Painel IPS 120HZ ou FullHD (1920 x 1080) com taxa de atualização de até 300 Hz

1 x USB3.2 Gen2 Tipo C com entrega de energia e porta de exibição

3 x USB3.2 Gen2 Tipo A, RJ45 e 1 x suporte HDMI 2.0b

Agora, com o mais recente ROG Zephyrus Duo 15 SE, a Asus abandonou a Intel e optou por uma CPU AMD Ryzen 9 5900HX e uma GPU Nvidia GeForce RTX 3080.

O Duo 15 SE atualizado também oferece mais opções de tela que seu antecessor, com visuais indo até UHD com taxa de atualização de 120 Hz e tempo de resposta de 8 ms ou Full HD com 300 Hz e 3 ms. É importante ressaltar que a tela secundária também foi ajustada, já que agora existem modelos com resolução Full HD ao invés de UHD, tornando o Duo 15 SE mais acessível. Embora os preços ainda sejam a partir de US $ 2.899.

Como você pode ver na lista de especificações potenciais, o Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE é uma verdadeira potência. Ele foi projetado para oferecer aos jogadores uma ótima experiência, quer você queira imagens 4K de alta qualidade ou uma taxa de resposta mais rápida de um painel de taxa de atualização de 300Hz.

Como antes, o impulso aqui é para multitarefa. A tela secundária (conhecida como ScreenPad Plus) é um painel com capacidade para tela sensível ao toque de 14,9 polegadas de resolução de 3840x1100.

Esta tela secundária é intitulada em um ângulo de visão confortável de 13 graus, projetada para ajudá-lo a realizar várias tarefas em todos os tipos de formas - seja verificando OBS Studio, XSplit Gamecaster e outras ferramentas em um relance ou familiarizando-se com as ferramentas do Photoshop.

Como o ScreenPad Plus também é compatível com a caneta, ele pode, teoricamente, ser usado com outras coisas. Edição de vídeo, trabalho em software de animação, multitarefa cotidiana, os casos de uso são "infinitos".

O Asus ROG Zephyrus Duo 15 do ano passado foi um pouco quente para o nosso gosto, mas a Asus está prometendo 30 por cento melhor fluxo de ar desta vez, bem como resfriamento de metal líquido e ventiladores reprojetados para manter as coisas frias sob pressão.

Saiba mais sobre o ROG Zephyrus Duo 15 SE aqui .

Escrito por Adrian Willings.