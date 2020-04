Asus lança Zephyrus Duo 15 com tela secundária grande e especificações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Asus vem se interessando por configurações de tela dupla há um tempo agora com vários laptops Zephyrus Duo . Agora, a empresa revelou uma nova adição à linha que inclui uma tela secundária flip-up e uma especificação voltada diretamente para os jogadores.

O Asus ROG Zephyrus Duo 15 (GX550) é lançado como o "primeiro laptop de jogos do mundo com tela dupla", mas no papel parece que é muito mais do que isso. Como os outros laptops Zephyrus que vimos, também é ultrafino, inclui hardware sério e promete um desempenho impressionante também.

Esta máquina mais recente inclui as especificações de escolha com muita força, incluindo uma CPU Intel Core i9-10980HK de 10ª geração, Nvidia GeForce RTX 2080-Super e muito mais.

CPU Intel Comet Lake i9-10980HK ou i7-10875H

Até 32 GB de RAM DDR4 32000MHZ

Até dois SSDs NVMe de 1 TB no Raid 0

Nvidia GeForce RTX 2070 ou 2080 Super

Painel IPS UHD não ofuscante de 15,6 polegadas (3840 x 2160) ou FullHD (1920 x 1080) com taxa de atualização de até 300Hz

1 x USB3.2 Gen2 Tipo C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3, Power Delivery 3.0

2 x USB3.2 Gen1 tipo A, 1 x USB3.2 Gen2 tipo A, RJ45 e 1 x HDMI (suporte HDMI 2.0b)

Como você pode ver na lista de especificações possíveis, o Asus ROG Zephyrus Duo 15 é uma verdadeira potência. Ele foi projetado para oferecer aos jogadores uma ótima experiência, quer você deseje imagens 4K de alta qualidade ou uma taxa de resposta mais rápida em um painel de taxa de atualização de 300Hz.

O impulso aqui é para multitarefa. A tela secundária (conhecida como ScreenPad Plus) é um painel com tela sensível ao toque com resolução de 14,9 polegadas e 3840x1100. Essa tela foi projetada para funcionar com coisas como OBS Studio, XSplit Gamecaster e outras ferramentas para ajudá-lo a transmitir sem a necessidade de conectar um monitor extra. Você poderá ver o bate-papo por stream, controlar seu stream e muito mais a partir dessa tela. Como alternativa, ele pode ser usado para elementos do jogo. A Asus diz que está trabalhando em "parcerias exclusivas" com desenvolvedores para adicionar funcionalidade de jogo para a exibição extra que você não verá em nenhum outro lugar.

Como o ScreenPad Plus também é compatível com a caneta, também pode, teoricamente, ser usado com outras coisas. Edição de vídeo, Photoshop, multitarefa todos os dias, os casos de uso são "infinitos".

O Asus ROG Zephyrus Duo 15 estará disponível a partir de julho de 2020, com preços a partir de £ 2.999.