A linha Republic of Gamers da Asus se expandiu para incluir pela primeira vez um laptop de jogos de 14 polegadas com gráficos Nvidia RTX.

O ROG Zephyrus G14 também pode vir com a tecnologia LED AniMe Matrix na outra carcaça, que é efetivamente uma tela de LED de corte preciso na tampa que permite mostrar gráficos e animações personalizadas.

A tela real vem com algumas opções de 14 polegadas: Full HD (1080p) com 120Hx, Full HD com 60Hz ou WQHD (2560 x 1440) com 60Hz.

O processador pode ser especificado para uma CPU AMD Ryzen 7 4800HS, enquanto os gráficos da Nvidia podem ir até a GeForce RTX 2060, com 6 GB de VRAM GDDR6.

Os recursos de armazenamento em oferta oferecem uma capacidade máxima de 1 TB, enquanto 16 GB de SDRAM DDR4 3200MHz estão integrados no modelo topo de gama.

O G14 também vem com dois alto-falantes de 2,3 W, mais dois tweeters de 0,7 W e tecnologia Dolby Atmos. Seu teclado chiclet retroiluminado tem uma distância de viagem de 1,7 mm e há um sensor de impressão digital para segurança.

Devido ao seu tamanho de tela, o mais recente Asus ROG tem uma enorme quantidade de energia em uma construção razoavelmente leve. O laptop pesa apenas 1,6 kg e 17,9 mm de espessura quando fechado - fácil de guardar em uma mochila.

O ROG Zephyrus G14 estará disponível no final de março no Reino Unido e em outras regiões. O preço ainda está para ser revelado.