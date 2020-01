Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se há anúncios recentes disponíveis, os chamados laptops para jogos acessíveis são um grande negócio. Na CES 2020, a Asus anunciou uma atualização para sua série TUF - a linha tipicamente abaixo de 1.000 libras - com as A15 e F15 de 15 polegadas e A17 e F17 de 17 polegadas.

Então, o que são esses laptops? Construídos nos processadores AMD Ryzen 4000 ou Intel Core de 10a geração - a escolha é sua - os quatro novos laptops oferecem telas com alta taxa de atualização, a 144Hz.

Esses monitores apresentam uma moldura mínima, no que a Asus está chamando de Ultraslim NanoEdge, para criar um design mais portátil e uma experiência imersiva do usuário.

Além disso, há a opção de adicionar gráficos Nvidia GeForce RTX 2060. Embora não espere que o preço fique baixo se você estiver procurando pela qualidade do RTX. Não que a Asus tenha anunciado preços oficiais ainda.

Como o nome da sigla pode sugerir, esses laptops são cookies difíceis, com durabilidade de nível militar, de acordo com a Asus.

Há também um teclado de tamanho normal - obrigatório para os jogadores - que inclui opções para personalização de teclas e teclas WSAD transparentes.

O Asus TUF Gaming A15 e A17 estará disponível no final de março no Reino Unido. Fortress Grey e Bonfire Black são as duas opções de cores. O preço ainda está para ser anunciado.