O MacBook Air da Apple pode estar ficando maior em 2023

(Pocket-lint) - O MacBook Air da Apple pode estar prestes a ficar um pouco maior, tornando-o ainda maior do que alguns dos laptops de nível profissional da empresa.

Após relatos do ano passado, segundo os quais a Apple estava procurando lançar um MacBook Air de 15 polegadas, Mark Gurman, da Bloomberg, acrescentou mais uma vez peso a essas afirmações - sugerindo que a nova máquina será lançada este ano. Mas outros rumores sobre o retorno do MacBook de 12 polegadas parecem ter sido prematuros.

Escrevendo na newsletter semanal Power On, Gurman disse que um novo MacBook Air de 15 polegadas ainda está "planejado" para este ano, tornando-o o maior MacBook Air de todos os tempos. O modelo atual da Apple é 13 polegadas mais ou menos, enquanto a empresa também vendeu uma vez uma versão de 11,6 polegadas.

Esse MacBook Air de 11 polegadas foi finalmente substituído pelo MacBook de 12 polegadas, uma máquina que era terrivelmente limitada graças à CPU Intel de baixa potência com a qual foi cortada. Mas a mudança para o silício Apple foi pensada para ser exatamente o que o médico pediu, com Gurman já tendo sugerido que o laptop ultra-fino e leve faria um retorno.

Infelizmente, isso agora não parece provável que aconteça - pelo menos não iminentemente.

"Um novo MacBook de 12 polegadas não está mais no mapa da Apple a curto prazo", disse ele no novo relatório. Isso não significa que não vai acontecer, é claro, mas Gurman acredita que o foco atual da Apple no lançamento de seu fone de ouvido AR/VR é suficiente para ter pago pelo retorno do MacBook. O mesmo vale para as atualizações notáveis do Apple Watch, iPad e AirPods também.

Denominado Reality Pro, pensa-se que o novo fone de ouvido poderia ser lançado em março.

Escrito por Oliver Haslam.