O próximo Mac Pro poderia perder uma das principais características dos antigos

(Pocket-lint) - O Mac Pro está se preparando para sua transição de silício Apple, mas um novo relatório afirma que vai perder uma característica importante dos modelos Mac Pro mais antigos.

Embora a Apple já tenha feito a transição do resto da linha Mac para seus próprios chips e longe da Intel, o Mac Pro ainda está esperando. Isso provavelmente vai mudar este ano, mas Mark Gurman da Bloomberg diz que o novo Mac Pro vai perder uma característica que tomamos como certa em modelos mais antigos.

Escrevendo em sua newsletter semanal Power On, Gurman diz que o novo Mac Pro "não terá uma característica chave da versão Intel: RAM atualizável pelo usuário". Isso significa que a RAM com a qual o Mac Pro será enviado será a quantidade que ele terá pelo resto de sua vida útil, assim como todos os outros Macs.

Isso é particularmente decepcionante porque o Mac Pro tem sido historicamente o Mac modular - aquele que poderia ser atualizado e expandido conforme necessário. Entretanto, o uso do silício Apple com sua RAM a bordo significa que isso não é possível, embora se esperasse que a Apple surgisse uma surpresa. Gurman diz que esse não será o caso, mas que "existem dois slots de armazenamento SSD e para gráficos, mídia e placas de rede". Haverá pelo menos alguma modularidade, pelo menos.

Quanto ao chip que alimentará o novo Mac Pro, aquele com 48 núcleos de CPU e 152 núcleos gráficos foi alegadamente cancelado. Isso significa que a nova máquina será enviada com o M2 Ultra dentro, sugerindo que a única diferença entre ela e o próximo Mac Studio será a expansibilidade do armazenamento, dos gráficos e das placas.

Quanto ao desenho industrial, Gurman diz que a próxima Mac Pro parecerá idêntica ao modelo Intel que ele substituirá.

Escrito por Oliver Haslam.